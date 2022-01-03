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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 144145146147

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:54

  otshelnick1 написав:
  bems654556 написав:Слідкуйте за повідомленнями від нас про дати проведення акцій.
куди банк надсилає ці повідомлення?
в аппку,
була й смс в грудні
flysoulfly
 
Повідомлень: 4405
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1529 раз.
Подякували: 237 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:04

Re: Райффайзен Банк

  flysoulfly написав:в аппку,
була й смс в грудні
не було, ні в додатку (старому/новому), ні в смс...
otshelnick1
 
Повідомлень: 187
З нами з: 13.10.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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  #<1 ... 144145146147
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