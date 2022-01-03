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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:54
otshelnick1 написав: bems654556 написав:
Слідкуйте за повідомленнями від нас про дати проведення акцій.
куди банк надсилає ці повідомлення?
в аппку,
була й смс в грудні
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:04
flysoulfly написав:
в аппку,
була й смс в грудні
не було, ні в додатку (старому/новому), ні в смс...
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