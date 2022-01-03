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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 144145146147

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Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:54

  otshelnick1 написав:
  bems654556 написав:Слідкуйте за повідомленнями від нас про дати проведення акцій.
куди банк надсилає ці повідомлення?
в аппку,
була й смс в грудні
flysoulfly
 
Повідомлень: 4430
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1535 раз.
Подякували: 241 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:04

Re: Райффайзен Банк

  flysoulfly написав:в аппку,
була й смс в грудні
не було, ні в додатку (старому/новому), ні в смс...
otshelnick1
 
Повідомлень: 192
З нами з: 13.10.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 14:24

Весняні новинки для власників карток від Райфу!
Raiffeisen Bank
26 февраля 2024, 12:57:23


🌷Як у Райфі весну стрічають? Гарними новинками для клієнтів.😊

Ібрагім, тож замість тисячі веснянок краще оцінити, що ми для вас готуємо:

🆓 безкоштовні перекази з картки на картку в застосунку MyRaif;
🏧 зняття готівки в усіх банкоматах України без комісії;
💳 безкоштовне обслуговування рахунку та поповнення картки.
🌱 до 5,75% річних у гривні на заощадження з новим депозитом «Зростаючий»;
💱 Привабливий курс на купівлю валюти в Raiffeisen Online.
🎁 Кешбек до 5% на визначені категорії.
📱 безкоштовні Push-сповіщення про всі транзакції. Послуга СМС - інформування буде коштувати 39 грн/міс.

📌 З 25 березня 2024 року будуть діяти зміни до Тарифів на ведення і обслуговування карткових рахунків фізичних осіб.

🔔 Всі індивідуальні умови по вашій картці у Райфі будуть збережені.

Чекайте оновлення вже скоро.💙💛
sens
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Повідомлень: 15983
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 875 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 14:32

  sens написав:Весняні новинки для власників карток від Райфу!
Raiffeisen Bank
26 февраля 2024, 12:57:23


🌷Як у Райфі весну стрічають? Гарними новинками для клієнтів.😊


Ібрагім, тож замість тисячі веснянок краще оцінити, що ми для вас готуємо:


🆓 безкоштовні перекази з картки на картку в застосунку MyRaif;
🏧 зняття готівки в усіх банкоматах України без комісії;
💳 безкоштовне обслуговування рахунку та поповнення картки.
🌱 до 5,75% річних у гривні на заощадження з новим депозитом «Зростаючий»;
💱 Привабливий курс на купівлю валюти в Raiffeisen Online.
🎁 Кешбек до 5% на визначені категорії.
📱 безкоштовні Push-сповіщення про всі транзакції. Послуга СМС - інформування буде коштувати 39 грн/міс.

📌 З 25 березня 2024 року будуть діяти зміни до Тарифів на ведення і обслуговування карткових рахунків фізичних осіб.

🔔 Всі індивідуальні умови по вашій картці у Райфі будуть збережені.

Чекайте оновлення вже скоро.💙💛

Iбрагім ?? WTF?
flysoulfly
 
Повідомлень: 4430
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1535 раз.
Подякували: 241 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 17:52

Re: Райффайзен Банк

Відбувся деанон.
Arbitr
 
Повідомлень: 243
З нами з: 07.11.08
Подякував: 40 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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