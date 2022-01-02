в аппку,
була й смс в грудні
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:54
Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:04
Re: Райффайзен Банк
Додано: Пон 26 лют, 2024 14:24
Весняні новинки для власників карток від Райфу!
Raiffeisen Bank
26 февраля 2024, 12:57:23
🌷Як у Райфі весну стрічають? Гарними новинками для клієнтів.😊
Ібрагім, тож замість тисячі веснянок краще оцінити, що ми для вас готуємо:
🆓 безкоштовні перекази з картки на картку в застосунку MyRaif;
🏧 зняття готівки в усіх банкоматах України без комісії;
💳 безкоштовне обслуговування рахунку та поповнення картки.
🌱 до 5,75% річних у гривні на заощадження з новим депозитом «Зростаючий»;
💱 Привабливий курс на купівлю валюти в Raiffeisen Online.
🎁 Кешбек до 5% на визначені категорії.
📱 безкоштовні Push-сповіщення про всі транзакції. Послуга СМС - інформування буде коштувати 39 грн/міс.
📌 З 25 березня 2024 року будуть діяти зміни до Тарифів на ведення і обслуговування карткових рахунків фізичних осіб.
🔔 Всі індивідуальні умови по вашій картці у Райфі будуть збережені.
Чекайте оновлення вже скоро.💙💛
Додано: Сер 28 лют, 2024 17:50
Щось я не зрозумів одну "Весняну новинку".
В тарифах з 25.03.2024р. зазначено, що "За умови активації PUSH-повідомлень, СМС про зарахування коштів буде відключено автоматично".
А якщо телефон кнопковий і немає смартфону з Райффайзен Онлайн, то СМС автоматично не відключать та будуть нараховувати 39 грн за СМС-інформування?
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