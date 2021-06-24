в аппку,
була й смс в грудні
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:54
Додано: П'ят 23 лют, 2024 15:04
Re: Райффайзен Банк
Додано: Пон 26 лют, 2024 14:24
Весняні новинки для власників карток від Райфу!
Raiffeisen Bank
26 февраля 2024, 12:57:23
🌷Як у Райфі весну стрічають? Гарними новинками для клієнтів.😊
Ібрагім, тож замість тисячі веснянок краще оцінити, що ми для вас готуємо:
🆓 безкоштовні перекази з картки на картку в застосунку MyRaif;
🏧 зняття готівки в усіх банкоматах України без комісії;
💳 безкоштовне обслуговування рахунку та поповнення картки.
🌱 до 5,75% річних у гривні на заощадження з новим депозитом «Зростаючий»;
💱 Привабливий курс на купівлю валюти в Raiffeisen Online.
🎁 Кешбек до 5% на визначені категорії.
📱 безкоштовні Push-сповіщення про всі транзакції. Послуга СМС - інформування буде коштувати 39 грн/міс.
📌 З 25 березня 2024 року будуть діяти зміни до Тарифів на ведення і обслуговування карткових рахунків фізичних осіб.
🔔 Всі індивідуальні умови по вашій картці у Райфі будуть збережені.
Чекайте оновлення вже скоро.💙💛
Додано: Сер 28 лют, 2024 17:50
Щось я не зрозумів одну "Весняну новинку".
В тарифах з 25.03.2024р. зазначено, що "За умови активації PUSH-повідомлень, СМС про зарахування коштів буде відключено автоматично".
А якщо телефон кнопковий і немає смартфону з Райффайзен Онлайн, то СМС автоматично не відключать та будуть нараховувати 39 грн за СМС-інформування?
Додано: Чет 29 лют, 2024 10:16
А за "sms-інформування операцій від 100 грн по всіх операціях по рахунку" 39 грн на місяць сплачуються тільки якщо були такі операції чи якщо таких операцій не було, то 39 грн не знімуть?
Додано: Чет 29 лют, 2024 10:26
Re: Райффайзен Банк
В будь-якому випадку 39грн.
Додано: Чет 29 лют, 2024 15:42
Проінструктуйте, будь ласка, хто в курсі тарифів з 25.03.2024. Є картка родича у тарифі "Райфкартка +", на ній завжди знаходиться не менше 5000 грн (щоб щомісяця не знімалася абонплата), фінансовий номер на кнопковому телефоні, є доступ тільки до десктопної версії Райффайзен Онлайн. Що і коли потрібно зробити, щоб з 25.03.2024 не нараховувалася плата 39 грн за СМС-інформування?
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