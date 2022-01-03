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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 бер, 2024 16:46
Стикнувся з необхідністю отримання довідок для е-декларування.
Із восьми банків у трьох отримав довідку за пару хвилин у їх додатку, у п'яти у відділеннях і тільки один Райф із цих п'яти (маючи два недододатки) затребував по 100 грн. за довідку.
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Hennady
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sens