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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 145146147148

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 16:46

Re: Райффайзен Банк

Стикнувся з необхідністю отримання довідок для е-декларування.
Із восьми банків у трьох отримав довідку за пару хвилин у їх додатку, у п'яти у відділеннях і тільки один Райф із цих п'яти (маючи два недододатки) затребував по 100 грн. за довідку.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 17:51

обмен валют

Завтра с 9.30 до 17.00 будет специальный курс валют. Можно прикупить валюту не дорого. Кто уже приготовил денежки для покупки?
deneg net
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Повідомлень: 3153
З нами з: 01.12.12
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 18:16

  Hennady написав:затребував по 100 грн. за довідку.

Може просили без поваги?
В грудні через чат замовляв за 22 надіслали на емейл.
Пару годин тому замовив за 23 рік, пообіцяли протягом 4 годин надіслати. За гроші мова не йшла.
Arbitr
 
Повідомлень: 248
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 18:24

  deneg net написав:Завтра с 9.30 до 17.00 будет специальный курс валют. Можно прикупить валюту не дорого.
Кто уже приготовил денежки для покупки?
сначала готовят счета в других банках для пересылки туда денег из этого Райфа после разрыва деловыхххотношений
flysoulfly
 
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