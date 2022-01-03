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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 146147148149>

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Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 16:46

Re: Райффайзен Банк

Стикнувся з необхідністю отримання довідок для е-декларування.
Із восьми банків у трьох отримав довідку за пару хвилин у їх додатку, у п'яти у відділеннях і тільки один Райф із цих п'яти (маючи два недододатки) затребував по 100 грн. за довідку.
Hennady
 
Повідомлень: 417
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 17:51

обмен валют

Завтра с 9.30 до 17.00 будет специальный курс валют. Можно прикупить валюту не дорого. Кто уже приготовил денежки для покупки?
deneg net
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Повідомлень: 3154
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 18:16

  Hennady написав:затребував по 100 грн. за довідку.

Може просили без поваги?
В грудні через чат замовляв за 22 надіслали на емейл.
Пару годин тому замовив за 23 рік, пообіцяли протягом 4 годин надіслати. За гроші мова не йшла.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 18:24

  deneg net написав:Завтра с 9.30 до 17.00 будет специальный курс валют. Можно прикупить валюту не дорого.
Кто уже приготовил денежки для покупки?
сначала готовят счета в других банках для пересылки туда денег из этого Райфа после разрыва деловыхххотношений
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 20:11

  Arbitr написав:
  Hennady написав:затребував по 100 грн. за довідку.

Може просили без поваги?
В грудні через чат замовляв за 22 надіслали на емейл.
Пару годин тому замовив за 23 рік, пообіцяли протягом 4 годин надіслати. За гроші мова не йшла.

100 це ще не дорого.
Сенс/Глобус взяли по 150, але це за довідку на бланку з мокрими підписами/печатками.

а те що ви отримали на мило досить важко долучити до справи в якомусь умовному соцзахисті/пенсійному.
KVV
 
Повідомлень: 1263
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 20:16

  deneg net написав:Завтра с 9.30 до 17.00 будет специальный курс валют. Можно прикупить валюту не дорого. Кто уже приготовил денежки для покупки?

сьогодні 38,44
моя ставка на завтра - 38,23.
KVV
 
Повідомлень: 1263
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 10:47

Re: Райффайзен Банк

  KVV написав:моя ставка на завтра - 38,23.
ні, 38.29. Цікаво скільки Райф відвантажить гортовим валютчикам по цьому курсу та скільки банкірши зароблять на свята ?
s_a_potiy
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 10:56

Re: Райффайзен Банк

Ну таке собі... 18 копійок різниці. З можливістю потім спілкування з фінн.моном
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 11:17

Перевів з дол.картки Моно, користуючись акцією.
В Моно викупили по 38.20, в Райфе викупив по 38.29, все ж краще ніж 0.9% чи депозит чекати.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 11:32

Re: Райффайзен Банк

Arbitr написав:Перевів з дол.картки Моно, користуючись акцією.
В Моно викупили по 38.20, в Райфе викупив по 38.29, все ж краще ніж 0.9% чи депозит чекати.

Поспішили вже 38.24 :)
Zochan
 
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