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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 бер, 2024 16:46
Стикнувся з необхідністю отримання довідок для е-декларування.
Із восьми банків у трьох отримав довідку за пару хвилин у їх додатку, у п'яти у відділеннях і тільки один Райф із цих п'яти (маючи два недододатки) затребував по 100 грн. за довідку.
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Hennady
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Додано: Сер 06 бер, 2024 17:51
Завтра с 9.30 до 17.00 будет специальный курс валют. Можно прикупить валюту не дорого. Кто уже приготовил денежки для покупки?
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deneg net
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Додано: Сер 06 бер, 2024 18:16
Hennady написав:
затребував по 100 грн. за довідку.
Може просили без поваги?
В грудні через чат замовляв за 22 надіслали на емейл.
Пару годин тому замовив за 23 рік, пообіцяли протягом 4 годин надіслати. За гроші мова не йшла.
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Arbitr
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Додано: Сер 06 бер, 2024 18:24
deneg net написав:
Завтра с 9.30 до 17.00 будет специальный курс валют. Можно прикупить валюту не дорого.
Кто уже приготовил денежки для покупки?
сначала готовят счета в других банках для пересылки туда денег из этого Райфа после разрыва деловыххх
отношений
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flysoulfly
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Додано: Сер 06 бер, 2024 20:11
Arbitr написав: Hennady написав:
затребував по 100 грн. за довідку.
Може просили без поваги?
В грудні через чат замовляв за 22 надіслали на емейл.
Пару годин тому замовив за 23 рік, пообіцяли протягом 4 годин надіслати. За гроші мова не йшла.
100 це ще не дорого.
Сенс/Глобус взяли по 150, але це за довідку на бланку з мокрими підписами/печатками.
а те що ви отримали на мило досить важко долучити до справи в якомусь умовному соцзахисті/пенсійному.
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Додано: Сер 06 бер, 2024 20:16
deneg net написав:
Завтра с 9.30 до 17.00 будет специальный курс валют. Можно прикупить валюту не дорого. Кто уже приготовил денежки для покупки?
сьогодні 38,44
моя ставка на завтра - 38,23.
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Додано: Чет 07 бер, 2024 10:56
Ну таке собі... 18 копійок різниці. З можливістю потім спілкування з фінн.моном
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Додано: Чет 07 бер, 2024 11:17
Перевів з дол.картки Моно, користуючись акцією.
В Моно викупили по 38.20, в Райфе викупив по 38.29, все ж краще ніж 0.9% чи депозит чекати.
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Arbitr
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Додано: Чет 07 бер, 2024 11:32
Arbitr написав:Перевів з дол.картки Моно, користуючись акцією.
В Моно викупили по 38.20, в Райфе викупив по 38.29, все ж краще ніж 0.9% чи депозит чекати.
Поспішили вже 38.24
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Zochan
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Вів 05 бер, 2024 15:17
sens
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