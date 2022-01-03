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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 бер, 2024 11:50
Hennady написав:
Стикнувся з необхідністю отримання довідок для е-декларування.
Із восьми банків у трьох отримав довідку за пару хвилин у їх додатку, у п'яти у відділеннях і тільки один Райф із цих п'яти (маючи два недододатки) затребував по 100 грн. за довідку.
Зате Райф такий гордий своєю автоматизацією, яка навіть не покриває базових потреб клієнтів щодо розділення лімітів та їх контролю. Наприклад встановити ліміт на картку для інтернет платежів і торгової мережі НЕМОЖЛИВО. Або все, або нічого.
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Додано: Чет 07 бер, 2024 12:55
Zochan написав:
Arbitr написав:Перевів з дол.картки Моно, користуючись акцією.
В Моно викупили по 38.20, в Райфе викупив по 38.29, все ж краще ніж 0.9% чи депозит чекати.
Поспішили вже 38.24
38,19
далі буде...
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Вів 05 бер, 2024 15:17
sens
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