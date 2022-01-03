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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 146147148149

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 11:50

  Hennady написав:Стикнувся з необхідністю отримання довідок для е-декларування.
Із восьми банків у трьох отримав довідку за пару хвилин у їх додатку, у п'яти у відділеннях і тільки один Райф із цих п'яти (маючи два недододатки) затребував по 100 грн. за довідку.

Зате Райф такий гордий своєю автоматизацією, яка навіть не покриває базових потреб клієнтів щодо розділення лімітів та їх контролю. Наприклад встановити ліміт на картку для інтернет платежів і торгової мережі НЕМОЖЛИВО. Або все, або нічого.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 12:55

  Zochan написав:
Arbitr написав:Перевів з дол.картки Моно, користуючись акцією.
В Моно викупили по 38.20, в Райфе викупив по 38.29, все ж краще ніж 0.9% чи депозит чекати.

Поспішили вже 38.24 :)

38,19
далі буде...
KVV
 
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