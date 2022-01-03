Зате Райф такий гордий своєю автоматизацією, яка навіть не покриває базових потреб клієнтів щодо розділення лімітів та їх контролю. Наприклад встановити ліміт на картку для інтернет платежів і торгової мережі НЕМОЖЛИВО. Або все, або нічого.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 бер, 2024 11:50
Зате Райф такий гордий своєю автоматизацією, яка навіть не покриває базових потреб клієнтів щодо розділення лімітів та їх контролю. Наприклад встановити ліміт на картку для інтернет платежів і торгової мережі НЕМОЖЛИВО. Або все, або нічого.
Додано: Чет 07 бер, 2024 12:55
Додано: Чет 07 бер, 2024 13:23
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