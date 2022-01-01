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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 147148149150>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 11:50

  Hennady написав:Стикнувся з необхідністю отримання довідок для е-декларування.
Із восьми банків у трьох отримав довідку за пару хвилин у їх додатку, у п'яти у відділеннях і тільки один Райф із цих п'яти (маючи два недододатки) затребував по 100 грн. за довідку.

Зате Райф такий гордий своєю автоматизацією, яка навіть не покриває базових потреб клієнтів щодо розділення лімітів та їх контролю. Наприклад встановити ліміт на картку для інтернет платежів і торгової мережі НЕМОЖЛИВО. Або все, або нічого.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 12:55

  Zochan написав:
Arbitr написав:Перевів з дол.картки Моно, користуючись акцією.
В Моно викупили по 38.20, в Райфе викупив по 38.29, все ж краще ніж 0.9% чи депозит чекати.

Поспішили вже 38.24 :)

38,19
далі буде...
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 13:23

  KVV написав:38,19
далі буде...

В Моно зараз теж викуп 38.10, різниця зберігається
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 18:18

  KVV написав:
  Zochan написав:
Arbitr написав:Перевів з дол.картки Моно, користуючись акцією.
В Моно викупили по 38.20, в Райфе викупив по 38.29, все ж краще ніж 0.9% чи депозит чекати.

Поспішили вже 38.24 :)

38,19
далі буде...

далі вже нікуди
38,35, а також 42 а по акції було 41,75
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 20:21

Re: Райффайзен Банк

  KVV написав:38,19
далі буде..
Цікаво скільки відвантажив Райф сусіднім обмінкам для впарювання на 8-Березня квіткарям по 38,75. Банкіршам крім квітів мабуть ще щось занесли.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 20:40

Re: Райффайзен Банк

Як правильно із Райфа долар забирати?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 21:03

  Дюрі-бачі написав:Як правильно із Райфа долар забирати?

замовляєш, тобі кажуть дату, приходиш в касу, забираєш (не більше 100 тис. в еквіваленті)
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 08:22

  KVV написав:
  Arbitr написав:
  Hennady написав:затребував по 100 грн. за довідку.

Може просили без поваги?
В грудні через чат замовляв за 22 надіслали на емейл.
Пару годин тому замовив за 23 рік, пообіцяли протягом 4 годин надіслати. За гроші мова не йшла.

100 це ще не дорого.
Сенс/Глобус взяли по 150, але це за довідку на бланку з мокрими підписами/печатками.
а те що ви отримали на мило досить важко долучити до справи в якомусь умовному соцзахисті/пенсійному.


У Сенса отримання довідки є у додатку - так і називається. Безкоштовно.
У Райфі, наразі, у відділенні, мені озвучили: 100 грн. через гарячу лінію і 150 грн. у відділенні.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:06

Re: Райффайзен Банк

  Hennady написав:У Райфі, наразі, у відділенні, мені озвучили: 100 грн. через гарячу лінію і 150 грн. у відділенні.

ВЗАГАЛІ цей банк не працює в ЗАКОННОМУ полі , тому що :
- банк не має можливості відкривати і обслуговувати рахунки від імені ДОВІРИТЕЛЯ , всупереч п.64 Постанови НБУ від 29.07.22 №162
- банк працює ВИКЛЮЧНО по внутрішнім діючим правилам обслуговування,які не доступні для КЛІЄНТА

Норми фінмоніторингу виключно від БАЖАННЯ і ЗБОЧЄННОСТІ з боку Департаменту правого забезпечення і безпеки .

Фактично Банк має право в будь-який момент зробити КЛІЄНТУ проблему , які він не зможе вирішити в короткі строки , в разі порушення ПРАВА , може звернутися ( це ПРАВО , а не ОБОВЯЗОК ) до суду і з позовом . Суд зможе розглянути Позов коли побачить квітанцію про сплату судового збору і про повідомлення сторін належним чином
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:23

Re: Райффайзен Банк

  sens написав:ВЗАГАЛІ цей банк не працює в ЗАКОННОМУ полі , тому що :
- банк не має можливості відкривати і обслуговувати рахунки від імені ДОВІРИТЕЛЯ , всупереч п.64 Постанови НБУ від 29.07.22 №162
- банк працює ВИКЛЮЧНО по внутрішнім діючим правилам обслуговування,які не доступні для КЛІЄНТА

Норми фінмоніторингу виключно від БАЖАННЯ і ЗБОЧЄННОСТІ з боку Департаменту правого забезпечення і безпеки .

Фактично Банк має право в будь-який момент зробити КЛІЄНТУ проблему , які він не зможе вирішити в короткі строки , в разі порушення ПРАВА , може звернутися ( це ПРАВО , а не ОБОВЯЗОК ) до суду і з позовом . Суд зможе розглянути Позов коли побачить квітанцію про сплату судового збору і про повідомлення сторін належним чином

підписують під кожним словом. Від своїє безнаказанності представники банківської професії цієї установи можуть "фінмоніторити" вас і ваші кошти по колу скільки їм заманеться. Тільки скарги в департамент по догляду за банківською діяльністю НБУ може на деякий час їх попустити або судові позови з відшкодуванням шкоди. Але ж не кожен (майже ніхто) це буде робити. Бережіть свої нерви та час.
edgar_po
 
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