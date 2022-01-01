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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 147148149150

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:34

  edgar_po написав:
  sens написав:ВЗАГАЛІ цей банк не працює в ЗАКОННОМУ полі , тому що :
- банк не має можливості відкривати і обслуговувати рахунки від імені ДОВІРИТЕЛЯ , всупереч п.64 Постанови НБУ від 29.07.22 №162
- банк працює ВИКЛЮЧНО по внутрішнім діючим правилам обслуговування,які не доступні для КЛІЄНТА

Норми фінмоніторингу виключно від БАЖАННЯ і ЗБОЧЄННОСТІ з боку Департаменту правого забезпечення і безпеки .

Фактично Банк має право в будь-який момент зробити КЛІЄНТУ проблему , які він не зможе вирішити в короткі строки , в разі порушення ПРАВА , може звернутися ( це ПРАВО , а не ОБОВЯЗОК ) до суду і з позовом . Суд зможе розглянути Позов коли побачить квітанцію про сплату судового збору і про повідомлення сторін належним чином

підписують під кожним словом. Від своїє безнаказанності представники банківської професії цієї установи можуть "фінмоніторити" вас і ваші кошти по колу скільки їм заманеться. Тільки скарги в департамент по догляду за банківською діяльністю НБУ може на деякий час їх попустити або судові позови з відшкодуванням шкоди. Але ж не кожен (майже ніхто) це буде робити. Бережіть свої нерви та час.


це не є таємниця , коли було прибутково купувати на депозит чи робити онлайн , мені було зручно привезти 1 раз в банк довіренність і зробити Законні дії в межах довіренності і чинних нормативів . Це було всього 4 банки . Які робили все згідно чинного законодавства і не робили перешкод при обслуговуванні .
Штрафи від НБУ у грудні за неналежний моніторинг клієнтів доказав деяким банкам що можно вчиняти буд-які дії заради отримання більшої інформації про клієнтів .
sens
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  #<1 ... 147148149150
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