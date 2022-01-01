edgar_po написав:sens написав:ВЗАГАЛІ цей банк не працює в ЗАКОННОМУ полі , тому що :
- банк не має можливості відкривати і обслуговувати рахунки від імені ДОВІРИТЕЛЯ , всупереч п.64 Постанови НБУ від 29.07.22 №162
- банк працює ВИКЛЮЧНО по внутрішнім діючим правилам обслуговування,які не доступні для КЛІЄНТА
Норми фінмоніторингу виключно від БАЖАННЯ і ЗБОЧЄННОСТІ з боку Департаменту правого забезпечення і безпеки .
Фактично Банк має право в будь-який момент зробити КЛІЄНТУ проблему , які він не зможе вирішити в короткі строки , в разі порушення ПРАВА , може звернутися ( це ПРАВО , а не ОБОВЯЗОК ) до суду і з позовом . Суд зможе розглянути Позов коли побачить квітанцію про сплату судового збору і про повідомлення сторін належним чином
підписують під кожним словом. Від своїє безнаказанності представники банківської професії цієї установи можуть "фінмоніторити" вас і ваші кошти по колу скільки їм заманеться. Тільки скарги в департамент по догляду за банківською діяльністю НБУ може на деякий час їх попустити або судові позови з відшкодуванням шкоди. Але ж не кожен (майже ніхто) це буде робити. Бережіть свої нерви та час.
це не є таємниця , коли було прибутково купувати на депозит чи робити онлайн , мені було зручно привезти 1 раз в банк довіренність і зробити Законні дії в межах довіренності і чинних нормативів . Це було всього 4 банки . Які робили все згідно чинного законодавства і не робили перешкод при обслуговуванні .
Штрафи від НБУ у грудні за неналежний моніторинг клієнтів доказав деяким банкам що можно вчиняти буд-які дії заради отримання більшої інформації про клієнтів .