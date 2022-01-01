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-дякую за очікування, операцію було відхилено через проблеми зі зв'язком з терміналом. В даному випадку її необхідно повторити пізніше

-Тобто? Це термінал зовсім іншого ПЦ і до того ж, на ньому операція одразу була успішною. Проблемна поведінка саме на боці УПЦ, ба більше дивує блокування картки процесингом(?), яке відображається у майрайф, проте у РО такого немає. Варто або уточнювати код відмови, яких фактично при цій авторизації і не було або покращувати таку поведінку УПЦ чи IsCard(більш за все саме УПЦ). Я наполягаю на зверненні за уточненням, адже хочу детально розібратись у цьому.

[Передали на другу лінію]

-Вітаю, мене звати Віктор. Дякую за очікування відповіді.

Щодо Вашого питання про код відмови. Розкрити технічну частину ситуації у підтримці Вам не можемо, але якщо коротко, під час обміну інформацією між Банком та процесинговим центром може бути таке, що картка блокується і проміжок часу від декількох секунд до хвилин бути не доступною до оплати. В Райф Онлайн блокування не показується, щодо МайРайф я передаю питання до ІТ, за отриманням відповіді проінформую Вас. Зазвичай це надзвичайно великий збіг і ми в принципі не отримуємо такі звернення, оскільки проміжок часу дуже малий, проте у Вас вдалося на нього потрапити.

Щодо Вашого другого питання здійсню уточнення в нашого процесингового центру і надам Вам відповідь також в цьому чаті.

-Вікторе, давайте, все ж таки, не коротко:)

Адже, я вважаю що з факту вже названих систем процесингу і карткової емісії мною зрозуміло, що я знаю трішки більше ніж зазвичай.

Що ви має на увазі під обміном інформацію ПЦ-Банк? Це ж лиш авторизація. Чи ПЦ1-ПЦ2? Обмін між ПЦ і банком відбувається при вивантаженні транзакцій із УПЦ в іскард, чи не так?) Ну і блокування фактично ж є, якби я спробував провести операцію буквально за 2 хвилини після того – вона б не пройшла, адже блокування тривало хвилин 5-7, принаймні те, що показував майрайф. Було б добре виправити такий недолік у системах вендора UPC, якщо можливо направити таке побажання.

Ну і очікуватиму на відповідь від УПЦ та ІТ департаменту. Якщо можна, то продублюйте її на імейл(якщо така можливість присутня автоматично, якщо ні, то не потрібно, адже буде затрачений час і я вже все одно прочитаю відповідь у чаті).

Дякую за доволі розгорнуту відповідь.

-Дякую за очікування.

Від процесингового центру щодо питання про два коди відповіді, маю наступну відповідь.

Під час проведення транзакції завантажувався DB файл, тому транзакція відбилась з кодом відмови (це те, що я сам Вам відповів). Отримавши від емітента код відмови Visa самостійно авторизувала транзакцію тому ми маємо 2 авторизації.

Щодо зображення блокування картки у МайРайф Вас повіщу окремо теж тут в чаті, але це буде протягом декількох днів з понеділка.

-Побажання також направив до УПЦ 🙂