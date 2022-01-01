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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 147148149150

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:34

  edgar_po написав:
  sens написав:ВЗАГАЛІ цей банк не працює в ЗАКОННОМУ полі , тому що :
- банк не має можливості відкривати і обслуговувати рахунки від імені ДОВІРИТЕЛЯ , всупереч п.64 Постанови НБУ від 29.07.22 №162
- банк працює ВИКЛЮЧНО по внутрішнім діючим правилам обслуговування,які не доступні для КЛІЄНТА

Норми фінмоніторингу виключно від БАЖАННЯ і ЗБОЧЄННОСТІ з боку Департаменту правого забезпечення і безпеки .

Фактично Банк має право в будь-який момент зробити КЛІЄНТУ проблему , які він не зможе вирішити в короткі строки , в разі порушення ПРАВА , може звернутися ( це ПРАВО , а не ОБОВЯЗОК ) до суду і з позовом . Суд зможе розглянути Позов коли побачить квітанцію про сплату судового збору і про повідомлення сторін належним чином

підписують під кожним словом. Від своїє безнаказанності представники банківської професії цієї установи можуть "фінмоніторити" вас і ваші кошти по колу скільки їм заманеться. Тільки скарги в департамент по догляду за банківською діяльністю НБУ може на деякий час їх попустити або судові позови з відшкодуванням шкоди. Але ж не кожен (майже ніхто) це буде робити. Бережіть свої нерви та час.


це не є таємниця , коли було прибутково купувати на депозит чи робити онлайн , мені було зручно привезти 1 раз в банк довіренність і зробити Законні дії в межах довіренності і чинних нормативів . Це було всього 4 банки . Які робили все згідно чинного законодавства і не робили перешкод при обслуговуванні .
Штрафи від НБУ у грудні за неналежний моніторинг клієнтів доказав деяким банкам що можно вчиняти буд-які дії заради отримання більшої інформації про клієнтів .
sens
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 20:24

  Amethyst написав:
  AZTECA написав:Проінструктуйте, будь ласка, хто в курсі тарифів з 25.03.2024. Є картка родича у тарифі "Райфкартка +", на ній завжди знаходиться не менше 5000 грн (щоб щомісяця не знімалася абонплата), фінансовий номер на кнопковому телефоні, є доступ тільки до десктопної версії Райффайзен Онлайн. Що і коли потрібно зробити, щоб з 25.03.2024 не нараховувалася плата 39 грн за СМС-інформування?

Ну я к я зрозумів, то тарифа Райф+ більше нема. Нові картки в ньому не випускаються, а старі Райф+ будуть далі працювати в тарифі просто Райф.
Тобто там ЗАВЖДИ СМС-инфо по 39грн/міс, крім соціалки.
А щоб не нараховувалася абонка, то треба перейти на пуші в смарті... або спробувати взагалі відмінити СМС-інфо через саппорт або від-ня

Здрасті) можна просто вимкнути смс в налаштуваннях картки, але пбіь л за все це вже зроблено. Не буде ніяких сповіщень тоді і усьо на тому
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 20:27

  edgar_po написав:
  KVV написав:38,19
далі буде..
Цікаво скільки відвантажив Райф сусіднім обмінкам для впарювання на 8-Березня квіткарям по 38,75. Банкіршам крім квітів мабуть ще щось занесли.

Хіба там є валютчиків багато? В приваті і сенсі, нє?
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 20:39

Лонгрід: авторизація через VISA відбитої ПЦ транзакції

Шановні формучани, лонгрід: сьогодні сталась доволі цікава ситуація в мене з райфом. Оплачуючи в кав'ярні капучінку приходить пуш з РО: оплата технічно не можлива. Зверніться на 0800... А згодом пуш в майрайф: оплата успішна, так і сталось – сліп виліз. В майрайфі у картки статус заблокована, а в РО активна. Пишу я їм в чат:
...
-дякую за очікування, операцію було відхилено через проблеми зі зв'язком з терміналом. В даному випадку її необхідно повторити пізніше
-Тобто? Це термінал зовсім іншого ПЦ і до того ж, на ньому операція одразу була успішною. Проблемна поведінка саме на боці УПЦ, ба більше дивує блокування картки процесингом(?), яке відображається у майрайф, проте у РО такого немає. Варто або уточнювати код відмови, яких фактично при цій авторизації і не було або покращувати таку поведінку УПЦ чи IsCard(більш за все саме УПЦ). Я наполягаю на зверненні за уточненням, адже хочу детально розібратись у цьому.
[Передали на другу лінію]
-Вітаю, мене звати Віктор. Дякую за очікування відповіді.
Щодо Вашого питання про код відмови. Розкрити технічну частину ситуації у підтримці Вам не можемо, але якщо коротко, під час обміну інформацією між Банком та процесинговим центром може бути таке, що картка блокується і проміжок часу від декількох секунд до хвилин бути не доступною до оплати. В Райф Онлайн блокування не показується, щодо МайРайф я передаю питання до ІТ, за отриманням відповіді проінформую Вас. Зазвичай це надзвичайно великий збіг і ми в принципі не отримуємо такі звернення, оскільки проміжок часу дуже малий, проте у Вас вдалося на нього потрапити.
Щодо Вашого другого питання здійсню уточнення в нашого процесингового центру і надам Вам відповідь також в цьому чаті.
-Вікторе, давайте, все ж таки, не коротко:)
Адже, я вважаю що з факту вже названих систем процесингу і карткової емісії мною зрозуміло, що я знаю трішки більше ніж зазвичай.
Що ви має на увазі під обміном інформацію ПЦ-Банк? Це ж лиш авторизація. Чи ПЦ1-ПЦ2? Обмін між ПЦ і банком відбувається при вивантаженні транзакцій із УПЦ в іскард, чи не так?) Ну і блокування фактично ж є, якби я спробував провести операцію буквально за 2 хвилини після того – вона б не пройшла, адже блокування тривало хвилин 5-7, принаймні те, що показував майрайф. Було б добре виправити такий недолік у системах вендора UPC, якщо можливо направити таке побажання.
Ну і очікуватиму на відповідь від УПЦ та ІТ департаменту. Якщо можна, то продублюйте її на імейл(якщо така можливість присутня автоматично, якщо ні, то не потрібно, адже буде затрачений час і я вже все одно прочитаю відповідь у чаті).
Дякую за доволі розгорнуту відповідь.
-Дякую за очікування.
Від процесингового центру щодо питання про два коди відповіді, маю наступну відповідь.
Під час проведення транзакції завантажувався DB файл, тому транзакція відбилась з кодом відмови (це те, що я сам Вам відповів). Отримавши від емітента код відмови Visa самостійно авторизувала транзакцію тому ми маємо 2 авторизації.
Щодо зображення блокування картки у МайРайф Вас повіщу окремо теж тут в чаті, але це буде протягом декількох днів з понеділка.
-Побажання також направив до УПЦ 🙂


Так шо можна сьогодні купувати лотерейку, шось да виграю))
Але чесно, такий факт мене здивував, адже ніколи про таке не чув) тобто віза знає авторизаційний баланс картки? Чи може здійснити авторизацію і не знаючи його?
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 21:01

Re: Райффайзен Банк

американцы продолжают давить, а потом возьмут и отключат, и привет всем каруселям :P
https://www.reuters.com/world/europe/to ... 024-03-06/
"heightened risks for banks" and encourage them to "protect themselves from trade related to Russia's military industrial base, or risk being cut off from the U.S. financial system,"

«повышают риски для банков» и призывают их «защищать себя от торговли, связанной с российской военно-промышленной базой, иначе они рискуют быть отрезанными от финансовой системы США»,
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 10:23

Re: Райффайзен Банк

  24589 написав:тобто віза знає авторизаційний баланс картки?
Наврядчи. Баланс знає банк і під час онлайн-авторизації він його перевіряє.

  24589 написав:Чи може здійснити авторизацію і не знаючи його?
Так, офлайн-авторизації. Списання пройде платіжною системою і може загнати картку в мінус.

А картка debit чи credit?
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 10:25

поскоріше б вже цих хитрож-ів прижали

https://www.unian.ua/world/ssha-prigroz ... 68467.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 10:59

  Howl написав:
  24589 написав:тобто віза знає авторизаційний баланс картки?
Наврядчи. Баланс знає банк і під час онлайн-авторизації він його перевіряє.

  24589 написав:Чи може здійснити авторизацію і не знаючи його?
Так, офлайн-авторизації. Списання пройде платіжною системою і може загнати картку в мінус.

А картка debit чи credit?

411997* credit. Це віза фішка, сам тариф дебетовий.
24589
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 13:53

Re: Райффайзен Банк

24589, ну можливо через тип картки Visa credit платіжна система обробила запит на своєму боці. Якщо ж був тип картки Visa debit, то оплата не пройшла — це також припущення.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 14:19

  Howl написав:24589, ну можливо через тип картки Visa credit платіжна система обробила запит на своєму боці. Якщо ж був тип картки Visa debit, то оплата не пройшла — це також припущення.

Ну в будь якому разі я більш за все такого не зможу повторити, тому маємо що маємо. Бін у них кредитовий ніби на всіх
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