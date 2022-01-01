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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 148149150151

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 15:31

  nekefer написав:американцы продолжают давить, а потом возьмут и отключат, и привет всем каруселям :P

«повышают риски для банков» и призывают их «защищать себя от торговли, связанной с российской военно-промышленной базой, иначе они рискуют быть отрезанными от финансовой системы США»,
но Райф не может отпилить щедро кормящую руснявую ветку, на которой сидит.
Значит руснявый финтраффик будет работать не напрямую, а с Райфа через какую-нибудь прокладку в Эритрее, или кто там еще, признавший "независимость Южной Осетии"
flysoulfly
 
Повідомлень: 4546
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  #<1 ... 148149150151
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