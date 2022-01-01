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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 бер, 2024 15:31
nekefer написав:
американцы продолжают давить, а потом возьмут и отключат, и привет всем каруселям
«повышают риски для банков» и призывают их «защищать себя от торговли, связанной с российской военно-промышленной базой, иначе они рискуют быть отрезанными от финансовой системы США»,
но Райф не может отпилить щедро кормящую руснявую ветку, на которой сидит.
Значит руснявый финтраффик будет работать не напрямую, а с Райфа через какую-нибудь прокладку в Эритрее, или кто там еще, признавший "независимость Южной Осетии"
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