24589 написав:3ДС правда приходить мені в смс, може ви мали на увазі лукап коди
Подивився, так і є 3DS в SMS (просто не побачив їх в Viber і вирішив що вони були в PUSH-ах). В SMS-ках також нагадування про пільговий період, та оцінка роботи колл-центру.
P.S. Більш ніж упевнений, що цей тариф 39 гривен більше не для того щоб баба Валя отримала собі додаток до пенсії, але для того, щоб піпл відмовлявся від SMS, за якій провайдери зараз деруть грубі гроші, на користь безкоштовного для банку PUSH.
vasyatko написав:Цікаве зараз - це наявність в протоколах платіжних систем можливості списання грошей з в межах лімітів без виконання перевірки залишків на рахунках. Щодо подробиць, всі цікаві деталі, які я не боюся переплутати з іншими випадками вказав. Сів той хлопчина, чи відкосив по "дурці" не згадаю. Можу тільки додати, шо в ролі процесінгу був УПЦ, у якого кожну ніч в ті часи була технологічна перерва на кілька хвилин. Баба Валя в тих подіях участі не приймала.
Чому зразу: "сів" чи відкосив по "дурці"?! На такі випадки в банківських договорах на відкриття рахунку прописується про сплату збільшених процентів по (несанціонованому) овердррафту. І про право банку застосувати договірне списання з усіх та будь-яких наявних у банку рахунків клієнта, у т.ч., з валютних з конвертацією списаних коштів у валюту боргу за рахунок клієнта та без додаткового уповноваження останнього (так що подальші нахдходження на рахунок цього "шахтаря" відразу підуть на списання боргу по овердрафту з %%; за відсутності яких - банк як безнадійний борг може продати цей борг колекторам - активно практикувалося банками після кризи-2008...)
Миша-клиент написав:Чому зразу: "сів" чи відкосив по "дурці"?!
Він встиг видоїти та розтринькати таку суму, що подальші надходження проблему не вирішували, підозрюю, що власності для покриття у нього теж не було. Повторюся, це було на зорі карткових технологій в Україні, банк побачив проблему тільки при закритті місяця.