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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 149150151152

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 08:50

  24589 написав:3ДС правда приходить мені в смс, може ви мали на увазі лукап коди

Подивився, так і є 3DS в SMS (просто не побачив їх в Viber і вирішив що вони були в PUSH-ах).
В SMS-ках також нагадування про пільговий період, та оцінка роботи колл-центру.

P.S.
Більш ніж упевнений, що цей тариф 39 гривен більше не для того щоб баба Валя отримала собі додаток до пенсії, але для того, щоб піпл відмовлявся від SMS, за якій провайдери зараз деруть грубі гроші, на користь безкоштовного для банку PUSH.
vasyatko
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 08:52

  AZTECA написав:vasyatko, 24589, у вас дійсно пакет "Райфкартка +", а не просто "Райфкартка"? У мене в пакеті "Райфкартка +" ця послуга увімкнена і я її не вмикав.

У мене саме Райфф+, єдине я до нього мігрував старий рахунок, на якому SMS вже було відключено, а не створював новий.
vasyatko
 
Повідомлень: 323
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Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 09:53

  vasyatko написав:Цікаве зараз - це наявність в протоколах платіжних систем можливості списання грошей з в межах лімітів без виконання перевірки залишків на рахунках.
Щодо подробиць, всі цікаві деталі, які я не боюся переплутати з іншими випадками вказав. Сів той хлопчина, чи відкосив по "дурці" не згадаю.
Можу тільки додати, шо в ролі процесінгу був УПЦ, у якого кожну ніч в ті часи була технологічна перерва на кілька хвилин. Баба Валя в тих подіях участі не приймала.


Чому зразу: "сів" чи відкосив по "дурці"?!
На такі випадки в банківських договорах на відкриття рахунку прописується про сплату збільшених процентів по (несанціонованому) овердррафту. І про право банку застосувати договірне списання з усіх та будь-яких наявних у банку рахунків клієнта, у т.ч., з валютних з конвертацією списаних коштів у валюту боргу за рахунок клієнта та без додаткового уповноваження останнього (так що подальші нахдходження на рахунок цього "шахтаря" відразу підуть на списання боргу по овердрафту з %%; за відсутності яких - банк як безнадійний борг може продати цей борг колекторам - активно практикувалося банками після кризи-2008...)
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 11:25

  Миша-клиент написав:Чому зразу: "сів" чи відкосив по "дурці"?!

Він встиг видоїти та розтринькати таку суму, що подальші надходження проблему не вирішували, підозрюю, що власності для покриття у нього теж не було.
Повторюся, це було на зорі карткових технологій в Україні, банк побачив проблему тільки при закритті місяця.
vasyatko
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 18:16

Re: Райффайзен Банк

Шмагаль решил покончить со списком спонсоров войны
https://www.kmu.gov.ua/news/na-rozshyre ... mu-resursi
теперь вкладчики райфа могут быть спокойны
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2024 19:44

Re: Райффайзен Банк

  nekefer написав:теперь вкладчики райфа могут быть спокойны
Кабмін-то нагнули по багатьом компаніям, але США прямо застерегли австрійський Райф та вказали на діючий в рашкостані Райф, який сплачує податки до бюджету рф та надає пільгові кредити для учасників СВО. Так що таке собі заспокійливе.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 12:01

кто-то пользуется пакетом Prestige? в апликухе видно выполнение условий бесплатности пакета или нужно обороты по выписке считать?
ramaz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 13:11

  ramaz написав:кто-то пользуется пакетом Prestige? в апликухе видно выполнение условий бесплатности пакета или нужно обороты по выписке считать?

видно и в апликухе и веб-ИБ
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 12:57

Re: Райффайзен Банк

Знову з'явилась персональна пропозиція оформити кредитну картку.
Замовив дзвінок, передзвонили, запросив мінімальний ліміт - 5к, відмова.
Банк взагалі адекватний?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 22:17

  Arbitr написав:Знову з'явилась персональна пропозиція оформити кредитну картку.
Замовив дзвінок, передзвонили, запросив мінімальний ліміт - 5к, відмова.

Банк взагалі адекватний?

:D
flysoulfly
 
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