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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 бер, 2024 09:50
Arbitr написав:Знову з'явилась персональна пропозиція оформити кредитну картку.
Замовив дзвінок, передзвонили, запросив мінімальний ліміт - 5к, відмова.
Банк взагалі адекватний?
Це норма у більшості банків, з кредитними лімітами
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Додано: Пон 25 бер, 2024 11:49
А комусь з харківською або іншою прифронтовою реєстрацією надавали КК останнім часом?
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Додано: Пон 25 бер, 2024 11:59
Arbitr написав:
А комусь з харківською або іншою прифронтовою реєстрацією надавали КК останнім часом?
навряд.
А Вас прямо "врятують" ті 5 тисяч кредліміту?
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Додано: Пон 25 бер, 2024 12:12
flysoulfly написав:
А Вас прямо "врятують" ті 5 тисяч кредліміту?
Мені умови карти "Два кешбека" подобаються.
А 5к то для початку. А так, краще більше, щоб раз у місяць кредитний ліміт закривати.
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Додано: Пон 25 бер, 2024 16:32
Arbitr написав:
А комусь з харківською або іншою прифронтовою реєстрацією надавали КК останнім часом?
минулого тижня, телефонували кілька разів, пропонували інші продукти та відкрив КК 2Cashback з лімітом що запросив. Прифронтове місто.
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