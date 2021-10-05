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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 09:50

Re: Райффайзен Банк

Arbitr написав:Знову з'явилась персональна пропозиція оформити кредитну картку.
Замовив дзвінок, передзвонили, запросив мінімальний ліміт - 5к, відмова.
Банк взагалі адекватний?
Це норма у більшості банків, з кредитними лімітами
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 11:49

Re: Райффайзен Банк

А комусь з харківською або іншою прифронтовою реєстрацією надавали КК останнім часом?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 11:59

  Arbitr написав:А комусь з харківською або іншою прифронтовою реєстрацією надавали КК останнім часом?
навряд.

А Вас прямо "врятують" ті 5 тисяч кредліміту?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 12:12

  flysoulfly написав:
А Вас прямо "врятують" ті 5 тисяч кредліміту?

Мені умови карти "Два кешбека" подобаються.
А 5к то для початку. А так, краще більше, щоб раз у місяць кредитний ліміт закривати.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 16:32

  Arbitr написав:А комусь з харківською або іншою прифронтовою реєстрацією надавали КК останнім часом?

минулого тижня, телефонували кілька разів, пропонували інші продукти та відкрив КК 2Cashback з лімітом що запросив. Прифронтове місто.
Lost
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 17:38

  Lost написав: відкрив КК 2Cashback з лімітом що запросив. Прифронтове місто.

Дякую. А який режим використання послугами банка? Зарплата/пенсія через Райф? Депозити у Райфу? Кредитні карти в інших банках?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 20:41

  Arbitr написав:Мені умови карти "Два кешбека" подобаються.
А 5к то для початку.

ці 5к для початку в мене вже третій рік.
ні самому змінити, ні попросити збільшити не можна, тільки з ініціативи банку, а її все немає..тому з грудня 2КБ на полиці
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 21:51

  KVV написав:тому з грудня 2КБ на полиці

Яку альтернативу використовуєте?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 22:02

  Arbitr написав:
  Lost написав: відкрив КК 2Cashback з лімітом що запросив. Прифронтове місто.

Дякую. А який режим використання послугами банка? Зарплата/пенсія через Райф? Депозити у Райфу? Кредитні карти в інших банках?

вже давно в Райфі крім картки АТБ нічого не маю, да і ту використовував не дуже часто.
тобто нічого особливого тут не тримаю
Lost
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 10:47

  KVV написав:
  Arbitr написав:Мені умови карти "Два кешбека" подобаються.
А 5к то для початку.

ці 5к для початку в мене вже третій рік.
ні самому змінити, ні попросити збільшити не можна, тільки з ініціативи банку, а її все немає..тому з грудня 2КБ на полиці

Мені збільшили самі ліміт з 5000 до 7000грн,пройшло більше 3 років. Карта сама вигідна з усіх. Оновіть інформацію про себе в банку,може переглянуть.
tarasum
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