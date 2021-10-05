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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 бер, 2024 13:01
Arbitr написав:
Знову з'явилась персональна пропозиція оформити кредитну картку.
Замовив дзвінок, передзвонили, запросив мінімальний ліміт - 5к, відмова.
Банк взагалі адекватний?
Там є три рівні клієнтів - одним взагалі не пропонують, другим - пропонують і точно дають, і є рівень(напевно ваш) - коли попередньо погоджують, а потім ще додатково перевіряють і оголошують остаточний результат.
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