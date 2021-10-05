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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 бер, 2024 17:52
Успішний бізнес починається з рахунку в Райфіhttps://news.finance.ua/ua/uspishnyy-bi ... 1711724046
Акція діє з 1 квітня 2024р. по 30 червня 2024р.
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