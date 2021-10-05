Успішний бізнес починається з рахунку в Райфі
https://news.finance.ua/ua/uspishnyy-bi ... 1711724046
Акція діє з 1 квітня 2024р. по 30 червня 2024р.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 бер, 2024 17:52
Re: Райффайзен Банк
Успішний бізнес починається з рахунку в Райфі
https://news.finance.ua/ua/uspishnyy-bi ... 1711724046
Акція діє з 1 квітня 2024р. по 30 червня 2024р.
Додано: П'ят 29 бер, 2024 21:53
Та ні, все простіше-вони просто під**аси! Таке хамське відношення до усіх клієнтів, якась тупа курка нагорі прийняла рішення "ізгонять!", і тупорилим виконавцям пофіг. У мене схожа ситуація з жовтня. Сума задекларованих доходів в 6 раз більше обороту по картці, так вони вічно вигадують мільйон відмазок, що їм треба ще якісь невідомо які довідки, і так само зникають на місяці. Гівноїди, сер! Але у мене є час і натхнення, подивимося...це вже діло принципу!
P.S. І так, Анал-спонсор тероризму! Але небеу традиційно насрати...
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