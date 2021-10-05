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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 17:52

Re: Райффайзен Банк

Успішний бізнес починається з рахунку в Райфі

https://news.finance.ua/ua/uspishnyy-bi ... 1711724046

Акція діє з 1 квітня 2024р. по 30 червня 2024р.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 21:53

  la9 написав:.

Не хочеться в це вірити, але основна причина розриву відносин, яка спадає на думку – це внутрішня політика банку до військовослужбовців, оскільки Raiffeisen Bank International минулого року визнавався спонсором війни.

Сумно


Та ні, все простіше-вони просто під**аси! Таке хамське відношення до усіх клієнтів, якась тупа курка нагорі прийняла рішення "ізгонять!", і тупорилим виконавцям пофіг. У мене схожа ситуація з жовтня. Сума задекларованих доходів в 6 раз більше обороту по картці, так вони вічно вигадують мільйон відмазок, що їм треба ще якісь невідомо які довідки, і так само зникають на місяці. Гівноїди, сер! Але у мене є час і натхнення, подивимося...це вже діло принципу!

P.S. І так, Анал-спонсор тероризму! Але небеу традиційно насрати... :(
Nighthawk
 
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