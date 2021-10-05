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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
9
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 17:52

Re: Райффайзен Банк

Успішний бізнес починається з рахунку в Райфі

https://news.finance.ua/ua/uspishnyy-bi ... 1711724046

Акція діє з 1 квітня 2024р. по 30 червня 2024р.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 21:53

  la9 написав:.

Не хочеться в це вірити, але основна причина розриву відносин, яка спадає на думку – це внутрішня політика банку до військовослужбовців, оскільки Raiffeisen Bank International минулого року визнавався спонсором війни.

Сумно


Та ні, все простіше-вони просто під**аси! Таке хамське відношення до усіх клієнтів, якась тупа курка нагорі прийняла рішення "ізгонять!", і тупорилим виконавцям пофіг. У мене схожа ситуація з жовтня. Сума задекларованих доходів в 6 раз більше обороту по картці, так вони вічно вигадують мільйон відмазок, що їм треба ще якісь невідомо які довідки, і так само зникають на місяці. Гівноїди, сер! Але у мене є час і натхнення, подивимося...це вже діло принципу!

P.S. І так, Анал-спонсор тероризму! Але небеу традиційно насрати... :(
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 07:51

  la9 написав:Приблизно в середині листопада отримав повідомлення з проханням надати документи та пояснення щодо факту поповнення готівкою своєї картки у жовтні.

Я військовий, і вже на момент запиту документів та пояснень я був на сході, про що їм і повідомив. Сказав, що одразу, коли буде можливість – надам.

На початку грудня була невелика відпустка. Я прийшов у відділення, розповів про причину, надав документи (скани багатьох були у телефоні), написав пояснення. Зробив усе, що просила менеджер. Повернувся назад, більше тижня жодного повідомлення від банку не отримував та зв'язався. З'ясувалося, що вони нічого не знають, жодної інформації від менеджера відділення не отримували і попросили все надати заново. Як я не просив знайти менеджера, щоб не робити повторне надання документів (мені це складно було), нічого не допомогло. Почалося тривале листування з банком електронкою.

Я надав усі можливі виписки, декларацію, пояснення. Це тривало понад три місяці. У мене склалося стійке відчуття, що пояснення ніхто не читає, а документи розглядаються поверхово, тому що ігноруються факти, що підтверджуються документально, і робляться хибні висновки, які спростовуються документами. При цьому банк часто просто не звертав уваги на пояснення та документи, повторюючи те саме…

У мене сума задекларованого доходу в рази перевищує поповнення картки. Все, що поповнив, вивів на один свій рахунок в іншому банку через СЕП. Потім повернув назад частину грошей із цього рахунку, так само через СЕП, що добре видно з виписки, але банк продовжував вважати цю суму новим поповненням. Але навіть із цим, новим (на думку банку) поповненням, мій задекларований дохід у рази перевищує загальну суму поповнення, яку вони вважали. Плюс, маю грошове забезпечення військового, декілька депо в грн. Навіть поточних надходжень вистачало на підтвердження. Крім цього, я надав виписки на зняття готівки, якої вистачало для підтвердження.

Банк продовжував повторювати одні й самі фрази, просто ігноруючи мої документи і пояснення. При цьому вони на місяць зникли, просто не відповідали. І відповіли тільки після того, як я дістався нормального зв'язку і кілька разів протягом кількох днів дзвонив на КЦ. І щоразу мені обіцяли, що прямо зараз, протягом Х хвилин, мені передзвонять. Звичайно, ніхто не передзвонював. Зрештою передзвонила мені менеджер, яка не дивилася моїх документів! Тобто говорила вона те, що сказали чи написали їй інші. Чи потрібно говорити, що складно вести конструктивний діалог у такий спосіб. Потім, коли від них у черговий раз довго не було відповіді, вони почали говорити, що не отримували від мене листа, хоча я отримав від банку листа, який каже, що мого листа передано спеціалістам, чекайте … днів.

Кілька разів я дзвонив та просив переключити на конкретного менеджера, який займався моєю справою, називав прізвище, ім'я менеджера. Вони щось при мені перевіряли, мабуть, її наявність, і щоразу мені обіцяли, що вона мені ось-ось передзвонить. Через деякий час я дізнався, що вона давно вже не працює в банку! Але щоразу мені обіцяли, що цей менеджер мені передзвонить!

Декілька разів банк повідомляв різну суму, на яку я готівкою поповнив свою карту і яка вимагає підтвердження! Схоже, що ніхто навіть не розбирався у деталях операцій.

Давно я не зустрічав настільки жахливого, часом хамського ставлення до клієнта. А робота підтримки клієнта – взагалі повне дно. :shock:

Склалося стійке відчуття, що банк не зацікавлений у відновленні відносин, рішення припинити відносини було прийнято ними відразу ж, але банк не мав законних підстав для відмови, тому вдавався до простого ігнорування та вимотування клієнта. Останнім листом, коли в них закінчилися підстави ще щось просити, вони просто написали, що у відновленні відносин відмовлено, без будь-якого пояснення.

Не хочеться в це вірити, але основна причина розриву відносин, яка спадає на думку – це внутрішня політика банку до військовослужбовців, оскільки Raiffeisen Bank International минулого року визнавався спонсором війни.

Сумно


І на яку суму поповнювали готівкою якщо не секрет?
Крім готівкового поповнення і сепів на своє ім'я ніяких переказів не було? Просто зі слів одного робітника Райфу - дуже жорстко взялися зараз за любителів погратися в онлайнказіно. Також і інші види переказів можуть попасти в зону ризикованих, бо НБУ загрожує величезними штрафами, і вони так би мовити дують на воду, тіпа пєрєбдєть краще ніж нєдобдєть. Краще вигнати потенційно ризикованого клієнта, ніж потім платити через нього штрафи. Тому і спитав за інші види переказів/платежів і кількість нулів у поповненні.
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