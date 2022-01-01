Успішний бізнес починається з рахунку в Райфі
https://news.finance.ua/ua/uspishnyy-bi ... 1711724046
Акція діє з 1 квітня 2024р. по 30 червня 2024р.
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 18:52
Re: Райффайзен Банк
Успішний бізнес починається з рахунку в Райфі
https://news.finance.ua/ua/uspishnyy-bi ... 1711724046
Акція діє з 1 квітня 2024р. по 30 червня 2024р.
Додано: П'ят 29 бер, 2024 22:53
Та ні, все простіше-вони просто під**аси! Таке хамське відношення до усіх клієнтів, якась тупа курка нагорі прийняла рішення "ізгонять!", і тупорилим виконавцям пофіг. У мене схожа ситуація з жовтня. Сума задекларованих доходів в 6 раз більше обороту по картці, так вони вічно вигадують мільйон відмазок, що їм треба ще якісь невідомо які довідки, і так само зникають на місяці. Гівноїди, сер! Але у мене є час і натхнення, подивимося...це вже діло принципу!
P.S. І так, Анал-спонсор тероризму! Але небеу традиційно насрати...
Додано: Суб 30 бер, 2024 08:51
І на яку суму поповнювали готівкою якщо не секрет?
Крім готівкового поповнення і сепів на своє ім'я ніяких переказів не було? Просто зі слів одного робітника Райфу - дуже жорстко взялися зараз за любителів погратися в онлайнказіно. Також і інші види переказів можуть попасти в зону ризикованих, бо НБУ загрожує величезними штрафами, і вони так би мовити дують на воду, тіпа пєрєбдєть краще ніж нєдобдєть. Краще вигнати потенційно ризикованого клієнта, ніж потім платити через нього штрафи. Тому і спитав за інші види переказів/платежів і кількість нулів у поповненні.
Додано: Суб 30 бер, 2024 12:54
Re: Райффайзен Банк
Додано: Суб 30 бер, 2024 12:55
Додано: Нед 31 бер, 2024 10:40
Додано: Сер 03 кві, 2024 22:55
Re: Райффайзен Банк
Не нашёл нигде информации по сертификату за покупку в АТБ. Банк не хочет опубликовать подробности?
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