|
|
Райффайзен Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 кві, 2024 06:35
deneg net написав:
Завтра валя предлагает акционный курс валют для карусельщиков 50к.
В прошлом месяце по подобной акции была хорошая затарка.
Надеюсь в этом месяце валя тоже порадует
Мені тут курс євро дуже підходить саме на депозит
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16350
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 890 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1708
|964217
|
П'ят 05 кві, 2024 06:33
sens
|
|199
|171979
|
|
|877
|509251
|
Чет 04 кві, 2024 17:12
2XL