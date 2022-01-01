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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 кві, 2024 06:35
deneg net написав:
Завтра валя предлагает акционный курс валют для карусельщиков 50к.
В прошлом месяце по подобной акции была хорошая затарка.
Надеюсь в этом месяце валя тоже порадует
Мені тут курс євро дуже підходить саме на депозит
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sens
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 09:46
Дрібні купюри 1-2 долари бувають в касах?
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2XL
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:27
Валя не дає зайти в застосунок)))
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adamsmittttt
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:39
2XL написав:
Дрібні купюри 1-2 долари бувають в касах?
Потрібно було 10*2, то я просто купив 20, а потім менеджеру написав, що потрібно 10 дводоларових, все прийшло на наступний день (замовляв зранку). Наявність станом на "зараз" в касі... - не знаю
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:49
sens написав: deneg net написав:
Завтра валя предлагает акционный курс валют для карусельщиков 50к.
В прошлом месяце по подобной акции была хорошая затарка.
Надеюсь в этом месяце валя тоже порадует
Мені тут курс євро дуже підходить саме на депозит
і спонсорування тероризму значить теж підходить??, просто чудесно!https://www.pravda.com.ua/eng/news/2024/04/3/7449564/
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