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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 153154155156

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
9
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 06:35

  deneg net написав:Завтра валя предлагает акционный курс валют для карусельщиков 50к.
В прошлом месяце по подобной акции была хорошая затарка.
Надеюсь в этом месяце валя тоже порадует

Мені тут курс євро дуже підходить саме на депозит
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 09:46

Re: Райффайзен Банк

Дрібні купюри 1-2 долари бувають в касах?
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:27

Re: Райффайзен Банк

Валя не дає зайти в застосунок)))
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:39

  2XL написав:Дрібні купюри 1-2 долари бувають в касах?

Потрібно було 10*2, то я просто купив 20, а потім менеджеру написав, що потрібно 10 дводоларових, все прийшло на наступний день (замовляв зранку). Наявність станом на "зараз" в касі... - не знаю
nickvp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:49

  sens написав:
  deneg net написав:Завтра валя предлагает акционный курс валют для карусельщиков 50к.
В прошлом месяце по подобной акции была хорошая затарка.
Надеюсь в этом месяце валя тоже порадует

Мені тут курс євро дуже підходить саме на депозит


і спонсорування тероризму значить теж підходить??, просто чудесно!
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2024/04/3/7449564/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 01:42

  greenozon написав:
  sens написав:
  deneg net написав:Завтра валя предлагает акционный курс валют для карусельщиков 50к.
В прошлом месяце по подобной акции была хорошая затарка.
Надеюсь в этом месяце валя тоже порадует

Мені тут курс євро дуже підходить саме на депозит


і спонсорування тероризму значить теж підходить??, просто чудесно!
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2024/04/3/7449564/


Довелося трохи пошукати українською, бо чомусь коли тицкаєш укр перекидає просто на сайт новин...

https://www.epravda.com.ua/news/2024/04/3/711989/

А тут для 73% це не є проблемою, бо "какая разніца" - гроші ж не пахнуть

Петиція міжнародної коаліції громадянського суспільства із закликом до правління Raiffeisen Bank International "негайно закрити свій бізнес у Росії, країні, визнаній Європарламентом державою-спонсором тероризму", набрала понад 49700 голосів.


На це RBI заявили що розглядають 2 варіанти - або відокремлення юрособи від RBI або продаж. І що цікаве - мовляв ми піклуємося про акціонерів тож із таким підходом вони ще 5 років будуть шукати шляхі виходу. Кому цікаво можете пошукати інформацію про райфайзен у 2гу світову
DmitryZP
 
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