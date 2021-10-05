Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 кві, 2024 06:35
deneg net написав:
Завтра валя предлагает акционный курс валют для карусельщиков 50к.
В прошлом месяце по подобной акции была хорошая затарка.
Надеюсь в этом месяце валя тоже порадует
Мені тут курс євро дуже підходить саме на депозит
sens
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 09:46
Дрібні купюри 1-2 долари бувають в касах?
2XL
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:27
Валя не дає зайти в застосунок)))
adamsmittttt
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:39
2XL написав:
Дрібні купюри 1-2 долари бувають в касах?
Потрібно було 10*2, то я просто купив 20, а потім менеджеру написав, що потрібно 10 дводоларових, все прийшло на наступний день (замовляв зранку). Наявність станом на "зараз" в касі... - не знаю
nickvp
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:49
sens написав: deneg net написав:
Завтра валя предлагает акционный курс валют для карусельщиков 50к.
В прошлом месяце по подобной акции была хорошая затарка.
Надеюсь в этом месяце валя тоже порадует
Мені тут курс євро дуже підходить саме на депозит
і спонсорування тероризму значить теж підходить??, просто чудесно!
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2024/04/3/7449564/
greenozon
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Додано: Пон 08 кві, 2024 01:42
greenozon написав: sens написав: deneg net написав:
Завтра валя предлагает акционный курс валют для карусельщиков 50к.
В прошлом месяце по подобной акции была хорошая затарка.
Надеюсь в этом месяце валя тоже порадует
Мені тут курс євро дуже підходить саме на депозит
і спонсорування тероризму значить теж підходить??, просто чудесно!
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2024/04/3/7449564/
Довелося трохи пошукати українською, бо чомусь коли тицкаєш укр перекидає просто на сайт новин...
https://www.epravda.com.ua/news/2024/04/3/711989/
А тут для 73% це не є проблемою, бо "какая разніца" - гроші ж не пахнуть
Петиція міжнародної коаліції громадянського суспільства із закликом до правління Raiffeisen Bank International "негайно закрити свій бізнес у Росії, країні, визнаній Європарламентом державою-спонсором тероризму", набрала понад 49700 голосів.
На це RBI заявили що розглядають 2 варіанти - або відокремлення юрособи від RBI або продаж. І що цікаве - мовляв ми піклуємося про акціонерів тож із таким підходом вони ще 5 років будуть шукати шляхі виходу. Кому цікаво можете пошукати інформацію про райфайзен у 2гу світову
DmitryZP
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