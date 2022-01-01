Мені тут курс євро дуже підходить саме на депозит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 кві, 2024 06:35
Додано: П'ят 05 кві, 2024 09:46
Re: Райффайзен Банк
Дрібні купюри 1-2 долари бувають в касах?
Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:27
Re: Райффайзен Банк
Валя не дає зайти в застосунок)))
Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:39
Додано: П'ят 05 кві, 2024 22:49
і спонсорування тероризму значить теж підходить??, просто чудесно!
Додано: Пон 08 кві, 2024 01:42
Довелося трохи пошукати українською, бо чомусь коли тицкаєш укр перекидає просто на сайт новин...
А тут для 73% це не є проблемою, бо "какая разніца" - гроші ж не пахнуть
На це RBI заявили що розглядають 2 варіанти - або відокремлення юрособи від RBI або продаж. І що цікаве - мовляв ми піклуємося про акціонерів тож із таким підходом вони ще 5 років будуть шукати шляхі виходу. Кому цікаво можете пошукати інформацію про райфайзен у 2гу світову
Додано: Сер 10 кві, 2024 12:59
Re: Райффайзен Банк
Щойно помітив з Райфом такий прикол
банк списує спочатку по одному курсу, а потім через день перераховує по іншому курсу, покупки зроблені онлайн за долари
і таким чином в мене утворився мінус на карті
чому інші банки так не роблять нормальні, ніколи не зустрічав такого в моно/приваті/а-банку
ще одна схема щоб намахати клієнта?
Додано: Сер 10 кві, 2024 13:58
Re: Райффайзен Банк
quadro_tony_da, сетчатку йде авторизація за одним курсом, а через декілька днів кліринг (списання) за іншим курсом.
У кожного банку свої моделі ціноутворення і списання.
Додано: Сер 10 кві, 2024 14:03
Howl ця модель не клієнтоорієнтовна, бо навіщо людині платити більше, якщо можна з іншим банком платити менше бо кліринг і списанння йдуть в один і той самий момент
Додано: Сер 10 кві, 2024 15:11
Re: Райффайзен Банк
Так ви спочатку курси перевірте у тому ж Приваті/Моні/Шапіта... от завтра пвд саисання курс припаде у Валі, і ви ще дякую скажете... мабуть.
Треба просто знати і користуватися особливостями регламенту всіх банок
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