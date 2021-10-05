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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 кві, 2024 20:39
quadro_tony_da написав:Howl
ця модель не клієнтоорієнтовна, бо навіщо людині платити більше, якщо можна з іншим банком платити менше бо кліринг і списанння йдуть в один і той самий момент
Ахахах. Розкажіть привату і шапітошці про один і той самий момент. Там кліринг довгий як поїзда в депо. Просто немає перерахунку і списання за курсом авторизації, ба більше, можлива курсова різниця врахована в курсі).
А так, то в сенсу ще покручє модель
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 16:49
Кредитна картка "Два кешбеки. Відкрив минулого місяця. Підкажіть будь ласка новачку в Райфі, чи буде кешбек за покупки закордоном?
Де можна подивитися МСС коди, які приймають/не приймають участь? донька запитує, чи буде кешбек в категорії ювелірні магазини за прикраси (Pandora), може хтось стикався...
Які банки дають кешбек? Може хтось порадить якусь іншу картку для таких покупок?
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Lost
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Додано: П'ят 12 кві, 2024 16:52
Lost написав:
Кредитна картка "Два кешбеки. Відкрив минулого місяця. Підкажіть будь ласка новачку в Райфі, чи буде кешбек за покупки закордоном?
Де можна подивитися МСС коди, які приймають/не приймають участь? донька запитує, чи буде кешбек в категорії ювелірні магазини за прикраси (Pandora), може хтось стикався...
Які банки дають кешбек? Може хтось порадить якусь іншу картку для таких покупок?
Кешбек буде, але курс по картам там зовсім не цікавий - я нею користуюся лише в Україні (зараз, наприклад 39,95 за долар - воно вам треба?). Краще щось брати за картки з нормальними курсами
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nickvp
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Додано: Нед 14 кві, 2024 22:18
в мене за 5 квітня 19 транзакцій в одному і тому ж магазині, я мав би отримати кешбек 3% за кожну з них. Бо це катра Райфу віза Фішка і категорія торгової точки - маркетплейси. Натомість в додатку Фішка дали бали вибірково, навпроти багатьох транзакцій стоїть 0 балів, 10 з 19 транзакцій з нульовим кешбеком
незнаю це проблема банку чи Фішки
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quadro_tony_da
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Додано: Пон 15 кві, 2024 10:25
Валя даёт кредитки только с оф.трудоустройством?
Проверяют или на слово верят?
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emeta
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Додано: Пон 15 кві, 2024 11:05
emeta написав:
Валя даёт кредитки только с оф.трудоустройством?
Проверяют или на слово верят?
Она даёт кредитки своим зарплатникам )
Ну или ВИПам, но ооочень туго
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Amethyst
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Додано: Пон 15 кві, 2024 11:05
emeta написав:
Валя даёт кредитки только с оф.трудоустройством?
Проверяют или на слово верят?
Она даёт кредитки своим зарплатникам )
Ну или ВИПам, но ооочень туго
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Додано: Пон 15 кві, 2024 20:18
спробував оформити карту два кешбеки
відмовлено =(
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quadro_tony_da
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Додано: Пон 15 кві, 2024 20:37
quadro_tony_da написав:
спробував оформити карту два кешбеки
відмовлено =(
Була пропозиція в додатку, чи просто у відділення зайшли?
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Arbitr
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