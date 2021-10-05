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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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edgar_po
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Додано: Вів 16 кві, 2024 00:00
Amethyst написав: emeta написав:
Валя даёт кредитки только с оф.трудоустройством?
Проверяют или на слово верят?
Она даёт кредитки своим зарплатникам )
Ну или ВИПам, но ооочень туго
Непонятно зачем они сами в приложухе предлагают, а потом отказывают (
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emeta
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Додано: Вів 16 кві, 2024 06:01
emeta написав: Amethyst написав: emeta написав:
Валя даёт кредитки только с оф.трудоустройством?
Проверяют или на слово верят?
Она даёт кредитки своим зарплатникам )
Ну или ВИПам, но ооочень туго
Непонятно зачем они сами в приложухе предлагают, а потом отказывают (
Яку суму просили при відкритті картки? Дуже не великі ліміти дають, якщо не зп в банку.
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tarasum
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Додано: Вів 16 кві, 2024 08:45
tarasum написав:
Дуже не великі ліміти дають, якщо не зп в банку.
Перший раз - менеджер: пропоную відкрити карту з КЛ 100к, я та ні, давайте, хоча 50к - відмова.
Другий раз - я відразу: Кл - 5к, мінімальний. - відмова.
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Arbitr
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Додано: Вів 16 кві, 2024 08:55
edgar_po написав:
Як можна співпрацювати з банком, чий власник платить податк
Наша влада навіть не включила його в список спонсорів тероризму, тоді чого вимагати від простих громадян. Зовсім інша справа, якщо б на кожній рекламі, як на пачках цигарок, писало попередження "Небезпечно для життя. Прибуток на Ваших операціях буде використано для оплати вбивства українців"
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 16 кві, 2024 09:43
Дюрі-бачі написав:
Наша влада навіть не включила його
влючила, але потім під тиском Эвросоюзу виключили румунський ОТР та австрійський Райф чи просто цей список закрили (не пам'ятаю точно).
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edgar_po
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Додано: Вів 16 кві, 2024 11:35
tarasum написав: emeta написав:
Непонятно зачем они сами в приложухе предлагают, а потом отказывают (
Яку суму просили при відкритті картки? Дуже не великі ліміти дають, якщо не зп в банку.
20К- отказ
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emeta
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Додано: Вів 16 кві, 2024 15:20
Raiffeisen Bank International нещодавно розмістив понад тисячу оголошень про вакансії в Росії, вказуючи на амбітні плани зростання в цій країні, що явно суперечить його офіційній обіцянці вийти з ринку.
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greenozon
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Додано: Вів 16 кві, 2024 15:25
Так мета цієї теми - як максимально насвинорилить, щоб залишити австріяк без грошей.
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Arbitr
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