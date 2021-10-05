RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 155156157158

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
9
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 20:58

Re: Райффайзен Банк

  Arbitr написав:Була пропозиція в додатку,

Як можна співпрацювати з банком, чий власник платить податки, які потім йдуть на вбивства українців. Чи "свая рубаха бліжє к тєлу"? Або ви не українці, або продаєтеся за сєрєбряніки рашистські. Стидоба фінансова, а не клієнти. Хай це зацінять загиблі під уламками житлових будівель від ракет, куплених (вироблених) за податки групи Райф. Ганьба райфівцям і їх клієнтам. :( :mrgreen:
edgar_po
 
Повідомлень: 411
З нами з: 09.04.16
Подякував: 25 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 00:00

  Amethyst написав:
  emeta написав:Валя даёт кредитки только с оф.трудоустройством?
Проверяют или на слово верят?

Она даёт кредитки своим зарплатникам )
Ну или ВИПам, но ооочень туго


Непонятно зачем они сами в приложухе предлагают, а потом отказывают (
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2823
З нами з: 19.03.09
Подякував: 146 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 06:01

  emeta написав:
  Amethyst написав:
  emeta написав:Валя даёт кредитки только с оф.трудоустройством?
Проверяют или на слово верят?

Она даёт кредитки своим зарплатникам )
Ну или ВИПам, но ооочень туго


Непонятно зачем они сами в приложухе предлагают, а потом отказывают (

Яку суму просили при відкритті картки? Дуже не великі ліміти дають, якщо не зп в банку.
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 665
З нами з: 16.10.18
Подякував: 88 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 08:45

Re: Райффайзен Банк

  tarasum написав:Дуже не великі ліміти дають, якщо не зп в банку.

Перший раз - менеджер: пропоную відкрити карту з КЛ 100к, я та ні, давайте, хоча 50к - відмова.
Другий раз - я відразу: Кл - 5к, мінімальний. - відмова.
Arbitr
 
Повідомлень: 267
З нами з: 07.11.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 08:55

Re: Райффайзен Банк

  edgar_po написав:Як можна співпрацювати з банком, чий власник платить податк
Наша влада навіть не включила його в список спонсорів тероризму, тоді чого вимагати від простих громадян. Зовсім інша справа, якщо б на кожній рекламі, як на пачках цигарок, писало попередження "Небезпечно для життя. Прибуток на Ваших операціях буде використано для оплати вбивства українців"
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2820
З нами з: 29.07.22
Подякував: 517 раз.
Подякували: 377 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 09:43

Re: Райффайзен Банк

  Дюрі-бачі написав:Наша влада навіть не включила його
влючила, але потім під тиском Эвросоюзу виключили румунський ОТР та австрійський Райф чи просто цей список закрили (не пам'ятаю точно).
edgar_po
 
Повідомлень: 411
З нами з: 09.04.16
Подякував: 25 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 11:35

  tarasum написав:
  emeta написав:
Непонятно зачем они сами в приложухе предлагают, а потом отказывают (

Яку суму просили при відкритті картки? Дуже не великі ліміти дають, якщо не зп в банку.

20К- отказ
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2823
З нами з: 19.03.09
Подякував: 146 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 15:20

Raiffeisen Bank International нещодавно розмістив понад тисячу оголошень про вакансії в Росії, вказуючи на амбітні плани зростання в цій країні, що явно суперечить його офіційній обіцянці вийти з ринку.
greenozon
 
Повідомлень: 16174
З нами з: 01.06.14
Подякував: 426 раз.
Подякували: 1592 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 15:25

Так мета цієї теми - як максимально насвинорилить, щоб залишити австріяк без грошей.
Arbitr
 
Повідомлень: 267
З нами з: 07.11.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 155156157158
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: la9, sens і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк інвестицій та заощаджень 1 ... 16, 17, 18
IMPRINTER » Чет 06 січ, 2022 13:28
175 108502
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 кві, 2024 17:38
sens
РВС Банк 1 ... 20, 21, 22
greenozon » Сер 05 січ, 2022 00:27
216 272782
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 кві, 2024 16:25
nord
Банк Власний Рахунок 1 ... 139, 140, 141
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 13:29
1407 934161
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 кві, 2024 14:52
quadro_tony_da

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.