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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 156157158159

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Райффайзен Банк 3.8 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
9
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 18:00

А австрійці з УБКІ працюють?
У них нібито інша історія.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 18:03

  Arbitr написав:А австрійці з УБКІ працюють?
У них нібито інша історія.

Менеджер надав вичерпну інформацію,про свої 10+ лімітів я авжеж знаю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 18:19

  Arbitr написав:А австрійці з УБКІ працюють?
У них нібито інша історія.

з обома великими точно співпрацюють
ПВБКІ https://main.pvbki.com/ukr/about/partners/
УБКІ https://www.ubki.ua/about-company?curtab=1
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 22:29

Просто запитів до УБКІ не бачу. Відмовляють за якимось внутрішнім переконанням.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 22:52

  Arbitr написав:Просто запитів до УБКІ не бачу. Відмовляють за якимось внутрішнім переконанням.

Это значит что отлуп вы получаете в процессе пре-скоринга - то есть до запроса в БКИ дело даже не доходит - банк не видит причин выделить вам лимит по другим, только ему одному известным причинам. Тем более я так понимаю что за запросы в БКИ банки какую-то денежку платят - если так то могут банально "экономить" энти самые запросы отсекая часть клиентов гораздо раньше
WallNutPen
 
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