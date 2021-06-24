А австрійці з УБКІ працюють?
У них нібито інша історія.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 кві, 2024 18:03
Додано: Вів 16 кві, 2024 18:19
з обома великими точно співпрацюють
ПВБКІ
УБКІ
Додано: Вів 16 кві, 2024 22:29
Просто запитів до УБКІ не бачу. Відмовляють за якимось внутрішнім переконанням.
Додано: Вів 16 кві, 2024 22:52
Это значит что отлуп вы получаете в процессе пре-скоринга - то есть до запроса в БКИ дело даже не доходит - банк не видит причин выделить вам лимит по другим, только ему одному известным причинам. Тем более я так понимаю что за запросы в БКИ банки какую-то денежку платят - если так то могут банально "экономить" энти самые запросы отсекая часть клиентов гораздо раньше
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