А австрійці з УБКІ працюють?
У них нібито інша історія.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 кві, 2024 18:03
Додано: Вів 16 кві, 2024 18:19
з обома великими точно співпрацюють
ПВБКІ
УБКІ
Додано: Вів 16 кві, 2024 22:29
Просто запитів до УБКІ не бачу. Відмовляють за якимось внутрішнім переконанням.
Додано: Вів 16 кві, 2024 22:52
Это значит что отлуп вы получаете в процессе пре-скоринга - то есть до запроса в БКИ дело даже не доходит - банк не видит причин выделить вам лимит по другим, только ему одному известным причинам. Тем более я так понимаю что за запросы в БКИ банки какую-то денежку платят - если так то могут банально "экономить" энти самые запросы отсекая часть клиентов гораздо раньше
Додано: Чет 18 кві, 2024 00:57
О-Ті-Пі це ж угорський банк, причому теж Райффайзен.
Просто був Райффайзенбанк Україна і він з 2006 чи 2008 став ОТР.
А ось нинішній Райффайзен це колишній Аваль.
Зараз до речі у Райфа немає жодної переваги над іншими банками.
Навіть картка АТБ краще у "яблучка" і "котика".
Додано: Чет 18 кві, 2024 12:47
Оксано , ми підготували для вас спеціальну пропозицію.😊
🔝 Відкривайте депозит у доларах США зі ставкою 2% річних!💵
Акція діє лише один день - 19 квітня 2024 року. Тож, встигніть скористатись.
Як це працює?
1. Відкриваєте депозит в доларах США у Raiffeisen Online;
2. розміщуєте кошти під 2% річних;
3. за три місяці отримуєте суму вкладу разом з відсотками.👌
💰 Поповнити депозит можна:
✅ переказавши кошти з будь-якого вашого рахунку у Райфі;
✅ купивши валюту онлайн на суму до 200 тис. грн з розміщенням на депозит.
Працюємо заради вас.💙💛
Додано: Чет 18 кві, 2024 12:50
В эту банку нужно с дол., сразу нести ящик доков. Они будут их рассматривать минимум три мес. после окончания депозита.
И депозит из трёх мес. превращается в 6мес. под 000%
Зараз переглядають цей форум: IGNAT і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|