Arbitr написав:Просто запитів до УБКІ не бачу. Відмовляють за якимось внутрішнім переконанням.
Это значит что отлуп вы получаете в процессе пре-скоринга - то есть до запроса в БКИ дело даже не доходит - банк не видит причин выделить вам лимит по другим, только ему одному известным причинам. Тем более я так понимаю что за запросы в БКИ банки какую-то денежку платят - если так то могут банально "экономить" энти самые запросы отсекая часть клиентов гораздо раньше
Дюрі-бачі написав:Наша влада навіть не включила його
влючила, але потім під тиском Эвросоюзу виключили румунський ОТР та австрійський Райф чи просто цей список закрили (не пам'ятаю точно).
О-Ті-Пі це ж угорський банк, причому теж Райффайзен. Просто був Райффайзенбанк Україна і він з 2006 чи 2008 став ОТР. А ось нинішній Райффайзен це колишній Аваль. Зараз до речі у Райфа немає жодної переваги над іншими банками. Навіть картка АТБ краще у "яблучка" і "котика".
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quadro_tony_da написав:в мене за 5 квітня 19 транзакцій в одному і тому ж магазині, я мав би отримати кешбек 3% за кожну з них. Бо це катра Райфу віза Фішка і категорія торгової точки - маркетплейси. Натомість в додатку Фішка дали бали вибірково, навпроти багатьох транзакцій стоїть 0 балів, 10 з 19 транзакцій з нульовим кешбеком