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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 157158159160>

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Райффайзен Банк 3.8 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
9
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 18:00

А австрійці з УБКІ працюють?
У них нібито інша історія.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 18:03

  Arbitr написав:А австрійці з УБКІ працюють?
У них нібито інша історія.

Менеджер надав вичерпну інформацію,про свої 10+ лімітів я авжеж знаю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 18:19

  Arbitr написав:А австрійці з УБКІ працюють?
У них нібито інша історія.

з обома великими точно співпрацюють
ПВБКІ https://main.pvbki.com/ukr/about/partners/
УБКІ https://www.ubki.ua/about-company?curtab=1
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 22:29

Просто запитів до УБКІ не бачу. Відмовляють за якимось внутрішнім переконанням.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 22:52

  Arbitr написав:Просто запитів до УБКІ не бачу. Відмовляють за якимось внутрішнім переконанням.

Это значит что отлуп вы получаете в процессе пре-скоринга - то есть до запроса в БКИ дело даже не доходит - банк не видит причин выделить вам лимит по другим, только ему одному известным причинам. Тем более я так понимаю что за запросы в БКИ банки какую-то денежку платят - если так то могут банально "экономить" энти самые запросы отсекая часть клиентов гораздо раньше
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 00:57

  edgar_po написав:
  Дюрі-бачі написав:Наша влада навіть не включила його
влючила, але потім під тиском Эвросоюзу виключили румунський ОТР та австрійський Райф чи просто цей список закрили (не пам'ятаю точно).

О-Ті-Пі це ж угорський банк, причому теж Райффайзен.
Просто був Райффайзенбанк Україна і він з 2006 чи 2008 став ОТР.
А ось нинішній Райффайзен це колишній Аваль.
Зараз до речі у Райфа немає жодної переваги над іншими банками.
Навіть картка АТБ краще у "яблучка" і "котика".
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:47

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sens
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:50

В эту банку нужно с дол., сразу нести ящик доков. Они будут их рассматривать минимум три мес. после окончания депозита. :P
И депозит из трёх мес. превращается в 6мес. под 000%
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 14:06

  quadro_tony_da написав:в мене за 5 квітня 19 транзакцій в одному і тому ж магазині, я мав би отримати кешбек 3% за кожну з них. Бо це катра Райфу віза Фішка і категорія торгової точки - маркетплейси. Натомість в додатку Фішка дали бали вибірково, навпроти багатьох транзакцій стоїть 0 балів, 10 з 19 транзакцій з нульовим кешбеком

незнаю це проблема банку чи Фішки

Фішки, напиши їм, донарахуюють через днів 3-5
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 14:53

  Игорь Алексеевич написав:В эту банку нужно с дол., сразу нести ящик доков. Они будут их рассматривать минимум три мес. после окончания депозита. :P
И депозит из трёх мес. превращается в 6мес. под 000%

Вас звідси погнали за відсутності документів?
sens
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