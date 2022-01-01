Документы были, но им нужны были ещё и ешё доки. Поэтому после двух дней переписки закрыл счета и перевёл всю валюту в А-банк. Им доков этих хватало с головой.
Другие клиенты там застряли, читал из форума минфина и вели переписку по 3 мес.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 кві, 2024 14:55
Документы были, но им нужны были ещё и ешё доки. Поэтому после двух дней переписки закрыл счета и перевёл всю валюту в А-банк. Им доков этих хватало с головой.
Другие клиенты там застряли, читал из форума минфина и вели переписку по 3 мес.
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