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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 кві, 2024 14:55
sens написав: Игорь Алексеевич написав:
В эту банку нужно с дол., сразу нести ящик доков. Они будут их рассматривать минимум три мес. после окончания депозита.
И депозит из трёх мес. превращается в 6мес. под 000%
Вас звідси погнали за відсутності документів?
Документы были, но им нужны были ещё и ешё доки. Поэтому после двух дней переписки закрыл счета и перевёл всю валюту в А-банк. Им доков этих хватало с головой.
Другие клиенты там застряли, читал из форума минфина и вели переписку по 3 мес.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 15:54
Игорь Алексеевич написав: sens написав: Игорь Алексеевич написав:
В эту банку нужно с дол., сразу нести ящик доков. Они будут их рассматривать минимум три мес. после окончания депозита.
И депозит из трёх мес. превращается в 6мес. под 000%
Вас звідси погнали за відсутності документів?
Документы были, но им нужны были ещё и ешё доки. Поэтому после двух дней переписки закрыл счета и перевёл всю валюту в А-банк. Им доков этих хватало с головой.
Другие клиенты там застряли, читал из форума минфина и вели переписку по 3 мес.
Яких саме не хватило документів,які ви не змогли надати?
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sens
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Додано: Чет 18 кві, 2024 16:46
Не розумію я цих маркетологів. Невже хтось поведеться на 2%, при обліковій 5.5% ? Та й ОВДП під 4,5% без податків...
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Додано: Чет 18 кві, 2024 16:58
Дюрі-бачі написав:
Не розумію я цих маркетологів. Невже хтось поведеться на 2%, при обліковій 5.5% ? Та й ОВДП під 4,5% без податків...
І повне погашення в липні?
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sens
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