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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 157158159160

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Райффайзен Банк 3.8 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
9
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 14:55

  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:В эту банку нужно с дол., сразу нести ящик доков. Они будут их рассматривать минимум три мес. после окончания депозита. :P
И депозит из трёх мес. превращается в 6мес. под 000%

Вас звідси погнали за відсутності документів?
Документы были, но им нужны были ещё и ешё доки. Поэтому после двух дней переписки закрыл счета и перевёл всю валюту в А-банк. Им доков этих хватало с головой.
Другие клиенты там застряли, читал из форума минфина и вели переписку по 3 мес.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 15:54

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:В эту банку нужно с дол., сразу нести ящик доков. Они будут их рассматривать минимум три мес. после окончания депозита. :P
И депозит из трёх мес. превращается в 6мес. под 000%

Вас звідси погнали за відсутності документів?
Документы были, но им нужны были ещё и ешё доки. Поэтому после двух дней переписки закрыл счета и перевёл всю валюту в А-банк. Им доков этих хватало с головой.
Другие клиенты там застряли, читал из форума минфина и вели переписку по 3 мес.

Яких саме не хватило документів,які ви не змогли надати?
sens
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 16:46

Re: Райффайзен Банк

Не розумію я цих маркетологів. Невже хтось поведеться на 2%, при обліковій 5.5% ? Та й ОВДП під 4,5% без податків...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 16:58

  Дюрі-бачі написав:Не розумію я цих маркетологів. Невже хтось поведеться на 2%, при обліковій 5.5% ? Та й ОВДП під 4,5% без податків...

І повне погашення в липні?
sens
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 20:41

  Arbitr написав:Просто запитів до УБКІ не бачу. Відмовляють за якимось внутрішнім переконанням.
не вірять в Харків
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  emeta написав:Валя даёт кредитки только с оф.трудоустройством?
Проверяют или на слово верят?
щас у половины оф.трудоустройство полетело
а кто верит на слово?
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 18:42

Re: Райффайзен Банк

Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:В эту банку нужно с дол., сразу нести ящик доков. Они будут их рассматривать минимум три мес. после окончания депозита.
И депозит из трёх мес. превращается в 6мес. под 000%

Вас звідси погнали за відсутності документів?
Документы были, но им нужны были ещё и ешё доки. Поэтому после двух дней переписки закрыл счета и перевёл всю валюту в А-банк. Им доков этих хватало с головой.
Другие клиенты там застряли, читал из форума минфина и вели переписку по 3 мес.
Ризикова ви людина. Якби їм не хватило, був у вас мінус 30%
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