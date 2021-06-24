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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 кві, 2024 15:26
Arbitr написав:
Знову в додатку персональні пропозиції з'явились на кредит та кредитні карти. Буде час зайду у відділення, знову відмовлять мабуть.
А навіщо заходити, а просто спробувати в додатку не вийде ? Мені повезло, то дали 10к на 2 кешбеки
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