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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 158159160161

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
9
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 15:26

  Arbitr написав:Знову в додатку персональні пропозиції з'явились на кредит та кредитні карти. Буде час зайду у відділення, знову відмовлять мабуть.

А навіщо заходити, а просто спробувати в додатку не вийде ? Мені повезло, то дали 10к на 2 кешбеки
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 17:27

Re: Райффайзен Банк

Так щоб відразу пластик отримати.
Хоча спробую мабуть через додаток.

РS Ооформили на 30к.
Arbitr
 
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  #<1 ... 158159160161
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