А навіщо заходити, а просто спробувати в додатку не вийде ? Мені повезло, то дали 10к на 2 кешбеки
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 кві, 2024 15:26
Додано: Вів 23 кві, 2024 17:27
Re: Райффайзен Банк
Так щоб відразу пластик отримати.
Хоча спробую мабуть через додаток.
РS Ооформили на 30к.
Зараз переглядають цей форум: Doubting Thomas, PUnder і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|