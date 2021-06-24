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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 158159160161

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
9
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 15:26

  Arbitr написав:Знову в додатку персональні пропозиції з'явились на кредит та кредитні карти. Буде час зайду у відділення, знову відмовлять мабуть.

А навіщо заходити, а просто спробувати в додатку не вийде ? Мені повезло, то дали 10к на 2 кешбеки
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 17:27

Re: Райффайзен Банк

Так щоб відразу пластик отримати.
Хоча спробую мабуть через додаток.

РS Оформили на 30к.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 01:25

  24589 написав:
  quadro_tony_da написав:Howl ця модель не клієнтоорієнтовна, бо навіщо людині платити більше, якщо можна з іншим банком платити менше бо кліринг і списанння йдуть в один і той самий момент

Ахахах. Розкажіть привату і шапітошці про один і той самий момент. Там кліринг довгий як поїзда в депо. Просто немає перерахунку і списання за курсом авторизації, ба більше, можлива курсова різниця врахована в курсі).
А так, то в сенсу ще покручє модель


а як ви таке поясните

ціна в магазині в гривні
покупка в гривні
чек в гривні і виписка

чомусь одні банки вважають що має бути подвійна конвертація бо магазин за кордоном тіпа, і беруть більше (інколи і менше було після клірингу, але зазвичай більше) - глобус, райф, і інші

а інші банки списують РІВНО стільки скільки запросив магазин в гривні (А-банк, Приват)
і навіщо мені тоді ті всі незрозумілі доплати, які виглядають як суто 3.14здьож?

що тут один банк бреше чи інший собі в збиток платить?
зробіть будь яку покупку в Стім або Epic games store з різних банків, переконаєтесь
quadro_tony_da
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