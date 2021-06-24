А навіщо заходити, а просто спробувати в додатку не вийде ? Мені повезло, то дали 10к на 2 кешбеки
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 кві, 2024 15:26
Додано: Вів 23 кві, 2024 17:27
Re: Райффайзен Банк
Так щоб відразу пластик отримати.
Хоча спробую мабуть через додаток.
РS Оформили на 30к.
Додано: Сер 24 кві, 2024 01:25
а як ви таке поясните
ціна в магазині в гривні
покупка в гривні
чек в гривні і виписка
чомусь одні банки вважають що має бути подвійна конвертація бо магазин за кордоном тіпа, і беруть більше (інколи і менше було після клірингу, але зазвичай більше) - глобус, райф, і інші
а інші банки списують РІВНО стільки скільки запросив магазин в гривні (А-банк, Приват)
і навіщо мені тоді ті всі незрозумілі доплати, які виглядають як суто 3.14здьож?
що тут один банк бреше чи інший собі в збиток платить?
зробіть будь яку покупку в Стім або Epic games store з різних банків, переконаєтесь
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