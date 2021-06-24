Додано: Сер 24 кві, 2024 07:01

quadro_tony_da то что иностранный продавец светит цену якобы в гривне воск не значит что он получит гривну потому как ему в его стране просто не возможно её получить - счетов в гривне у него попросту нет. Поэтому хоть вам он и светит гривну на самом деле запрос его банк сформирует в его национальной валюте а с корсчеьа вашего банка МпС спишет эквивалент в долларах (реже в евро в зависимости от того какой основной расчетный корсчеьа у вашего банка в МпС). И вот тут как поступить каждый банк решает сам исходя из своей учётной политики. Часть банков видя что вам выставляли гривну но в итоге с них списали бакс - пересчитаем все по баксу (может ещё и комиксов накрутить как Тася или применить какой-нибудь надуманную плату как Сенс). Ряд других банков (Моня) на мелких суммах просто спишет гривну потому как курсовые разницы на мелких суммах как правило не велики, но на крупных пересчитает. Кто-то из банков и на крупных Сумах не пересчитывает но тут как говорится чисто добрая воля банка (ну и то как у него прописан этот момент в дкбо и учётной политике). Но ДиСиСи это таки чаще зло для клиента банка поэтому всегда рекомендуется платить в валюте страны магазина (продавца) потому как это фикция что платеж идёт в гривне для иностранного магазина - редко конечно у большой корпорации возможно и есть счета в гривне но расчеты они все равно проводят через мпс в основном в валюте своей страны но никак не в гривне