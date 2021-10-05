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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 158159160161

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
9
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 15:26

  Arbitr написав:Знову в додатку персональні пропозиції з'явились на кредит та кредитні карти. Буде час зайду у відділення, знову відмовлять мабуть.

А навіщо заходити, а просто спробувати в додатку не вийде ? Мені повезло, то дали 10к на 2 кешбеки
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 17:27

Re: Райффайзен Банк

Так щоб відразу пластик отримати.
Хоча спробую мабуть через додаток.

РS Оформили на 30к.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 01:25

  24589 написав:
  quadro_tony_da написав:Howl ця модель не клієнтоорієнтовна, бо навіщо людині платити більше, якщо можна з іншим банком платити менше бо кліринг і списанння йдуть в один і той самий момент

Ахахах. Розкажіть привату і шапітошці про один і той самий момент. Там кліринг довгий як поїзда в депо. Просто немає перерахунку і списання за курсом авторизації, ба більше, можлива курсова різниця врахована в курсі).
А так, то в сенсу ще покручє модель


а як ви таке поясните

ціна в магазині в гривні
покупка в гривні
чек в гривні і виписка

чомусь одні банки вважають що має бути подвійна конвертація бо магазин за кордоном тіпа, і беруть більше (інколи і менше було після клірингу, але зазвичай більше) - глобус, райф, і інші

а інші банки списують РІВНО стільки скільки запросив магазин в гривні (А-банк, Приват)
і навіщо мені тоді ті всі незрозумілі доплати, які виглядають як суто 3.14здьож?

що тут один банк бреше чи інший собі в збиток платить?
зробіть будь яку покупку в Стім або Epic games store з різних банків, переконаєтесь
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 07:01

quadro_tony_da то что иностранный продавец светит цену якобы в гривне воск не значит что он получит гривну потому как ему в его стране просто не возможно её получить - счетов в гривне у него попросту нет. Поэтому хоть вам он и светит гривну на самом деле запрос его банк сформирует в его национальной валюте а с корсчеьа вашего банка МпС спишет эквивалент в долларах (реже в евро в зависимости от того какой основной расчетный корсчеьа у вашего банка в МпС). И вот тут как поступить каждый банк решает сам исходя из своей учётной политики. Часть банков видя что вам выставляли гривну но в итоге с них списали бакс - пересчитаем все по баксу (может ещё и комиксов накрутить как Тася или применить какой-нибудь надуманную плату как Сенс). Ряд других банков (Моня) на мелких суммах просто спишет гривну потому как курсовые разницы на мелких суммах как правило не велики, но на крупных пересчитает. Кто-то из банков и на крупных Сумах не пересчитывает но тут как говорится чисто добрая воля банка (ну и то как у него прописан этот момент в дкбо и учётной политике). Но ДиСиСи это таки чаще зло для клиента банка поэтому всегда рекомендуется платить в валюте страны магазина (продавца) потому как это фикция что платеж идёт в гривне для иностранного магазина - редко конечно у большой корпорации возможно и есть счета в гривне но расчеты они все равно проводят через мпс в основном в валюте своей страны но никак не в гривне
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 06:07

  Arbitr написав:Так щоб відразу пластик отримати.
Хоча спробую мабуть через додаток.

РS Оформили на 30к.

Ви зарплатник у Райфі? Чи може ще яким чином привабили банк, щоб він запропонував Вам кредитну картку?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 11:49

Re: Райффайзен Банк

Тривалий час був ФОП-ом, на бабу Валю кидав гроші на кишенькові витрати фізособи. Коли закрив ФОП-а та оновив інформацію про місце роботи, запропонували відкрити 2кешбеки. Я погодився як раз на 30 тик, які мені без проблем погодили. Жодних додаткових документів Валі не приносив. Єдине замість 2600 гроші на кишенькові витрати тепер заходять з 2620 іншого банку, ну і через інфляцію кишенька трохи підросла. Думаю важлива саме ритмічність надходжень.
vasyatko
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 08:43

Re: Райффайзен Банк

  1finanсier написав:Ви зарплатник у Райфі? Чи може ще яким чином привабили банк, щоб він запропонував Вам кредитну картку?

Ні, звичайний клієнт з Райфкарткою десь більше року, але оформив депозити десь на 200к гривень.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 17:21

  vasyatko написав:важлива саме ритмічність надходжень.
:) это женский подход (она явно Валя)
flysoulfly
 
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