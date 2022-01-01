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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 159160161162

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
9
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 08:43

  Arbitr написав:Те що у поточному місяці використав, то у наступному до 20 числа поверні і все гаразд.

Достатньо навіть не все, а якійсь відсоток від витрат минулих місяців. Конкретну суму "для погашення, щоб залишатися в пільговому періоді" можна подивитися в додатку.
vasyatko
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 14:36

14 та 15 травня акційний депозит

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  #<1 ... 159160161162
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