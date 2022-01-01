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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 тра, 2024 08:43
Arbitr написав:
Те що у поточному місяці використав, то у наступному до 20 числа поверні і все гаразд.
Достатньо навіть не все, а якійсь відсоток від витрат минулих місяців. Конкретну суму "для погашення, щоб залишатися в пільговому періоді" можна подивитися в додатку.
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Додано: Вів 07 тра, 2024 14:36
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