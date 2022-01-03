І знову
🤩 ....., запрошуємо на Валютний курсопад. І не звичайний, а святковий 🥳 Адже, 20 травня ми святкуємо День банківського працівника🎉 Виходить, що свято – нам, а знижений курс – вам!
🍭 Тож, лише 20 травня 2024 року ви маєте можливість купити валюту за спеціальним курсом з 9:30 до 17:00 в Raiffeisen Online.
✨ Святкові закупи валюти можна здійснити на суму до 250 тис грн:
💱 з лімітом 50 тис грн. в місяць з розміщенням на поточний/картковий рахунок.
✅ з лімітом 200 тис грн. в місяць на депозит, терміном на 3 міс.
🎈 Курс євро та долара США може змінюватись протягом терміну дії пропозиції.
А поки ми готуємо наш курсопад, готуйте гривні для купівлі валюти😉
Нагадуємо, що зняття готівкової валюти з поточних та депозитних рахунків, в будь-якому відділенні Райфу, без жодних комісій. Щоб замовити готівку - пишіть в чат додатку 📱
З любов’ю, Райф 💛