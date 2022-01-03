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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 160161162163

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.8 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
9
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 10:26

І знову

🤩 ....., запрошуємо на Валютний курсопад. І не звичайний, а святковий 🥳 Адже, 20 травня ми святкуємо День банківського працівника🎉 Виходить, що свято – нам, а знижений курс – вам!

🍭 Тож, лише 20 травня 2024 року ви маєте можливість купити валюту за спеціальним курсом з 9:30 до 17:00 в Raiffeisen Online.

✨ Святкові закупи валюти можна здійснити на суму до 250 тис грн:

💱 з лімітом 50 тис грн. в місяць з розміщенням на поточний/картковий рахунок.

✅ з лімітом 200 тис грн. в місяць на депозит, терміном на 3 міс.

🎈 Курс євро та долара США може змінюватись протягом терміну дії пропозиції.

А поки ми готуємо наш курсопад, готуйте гривні для купівлі валюти😉

Нагадуємо, що зняття готівкової валюти з поточних та депозитних рахунків, в будь-якому відділенні Райфу, без жодних комісій. Щоб замовити готівку - пишіть в чат додатку 📱

З любов’ю, Райф 💛
nickvp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 12:05

Re: Райффайзен Банк

після резета телефону це єдиний банк який запросив при заході номер строк і ццв діючих карток
а звідки мені їх взяти якщо вони всі були в додатку, в який не зайти?
і підтримки онлайн чату нема, тільки по телефону
quadro_tony_da
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