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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 тра, 2024 10:26
І знову
🤩 ....., запрошуємо на Валютний курсопад. І не звичайний, а святковий 🥳 Адже, 20 травня ми святкуємо День банківського працівника🎉 Виходить, що свято – нам, а знижений курс – вам!
🍭 Тож, лише 20 травня 2024 року ви маєте можливість купити валюту за спеціальним курсом з 9:30 до 17:00 в Raiffeisen Online.
✨ Святкові закупи валюти можна здійснити на суму до 250 тис грн:
💱 з лімітом 50 тис грн. в місяць з розміщенням на поточний/картковий рахунок.
✅ з лімітом 200 тис грн. в місяць на депозит, терміном на 3 міс.
🎈 Курс євро та долара США може змінюватись протягом терміну дії пропозиції.
А поки ми готуємо наш курсопад, готуйте гривні для купівлі валюти😉
Нагадуємо, що зняття готівкової валюти з поточних та депозитних рахунків, в будь-якому відділенні Райфу, без жодних комісій. Щоб замовити готівку - пишіть в чат додатку 📱
З любов’ю, Райф 💛
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nickvp
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 12:05
після резета телефону це єдиний банк який запросив при заході номер строк і ццв діючих карток
а звідки мені їх взяти якщо вони всі були в додатку, в який не зайти?
і підтримки онлайн чату нема, тільки по телефону
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quadro_tony_da
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Додано: Пон 20 тра, 2024 15:50
Самий неадекватний банк в частині клієнтоорієнтованого фін моніторингу!
Просто знущаються з клієнтів - сума надходжень за пів року була менше 400 тис, надав доходи на 3,5 млн грн - це фін моніторингу банк мало!
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romensk1979
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Додано: Пон 20 тра, 2024 17:45
а как сегодня с "льготным курсом" прокинули
(фактически)
лохотронщики
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flysoulfly
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Додано: Пон 20 тра, 2024 18:08
romensk1979 написав:
Самий неадекватний банк в частині клієнтоорієнтованого фін моніторингу!
а також в часи ненажерливості на крові українців (осільки працює в москаляндії)
і ігнорує будь-які сигнали заходу
НБУ міг б давно вже схлопнути це кодло
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greenozon
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Додано: Пон 20 тра, 2024 18:33
romensk1979 написав:
Самий неадекватний банк в частині клієнтоорієнтованого фін моніторингу!
Просто знущаються з клієнтів - сума надходжень за пів року була менше 400 тис, надав доходи на 3,5 млн грн - це фін моніторингу банк мало!
Якщо не зп , все інше підходить,проте не одразу визнають.збирають інформацію на "потім"
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sens
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Додано: Пон 20 тра, 2024 18:42
romensk1979 написав:
Самий неадекватний банк в частині клієнтоорієнтованого фін моніторингу!
гро
Просто знущаються з клієнтів - сума надходжень за пів року була менше 400 тис, надав доходи на 3,5 млн грн - це фін моніторингу банк мало!
деньги свои хоть забрали оттуда?
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flysoulfly
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Додано: Пон 20 тра, 2024 19:09
flysoulfly написав: romensk1979 написав:
Самий неадекватний банк в частині клієнтоорієнтованого фін моніторингу!
гро
Просто знущаються з клієнтів - сума надходжень за пів року була менше 400 тис, надав доходи на 3,5 млн грн - це фін моніторингу банк мало!
деньги свои хоть забрали оттуда?
Там если включил кнопку мониторинг, то только один шанс - закрывать все счета и переводить деньги в др. банк. А иначе 3 мес. будут гонять му...му с одними и тем же вопросами. Ответ их не интересует.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 20 тра, 2024 21:03
flysoulfly написав:
а как сегодня с "льготным курсом" прокинули
(фактически)
лохотронщики
От паразіти, що безкоштовно долари не роздавали
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