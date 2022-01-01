при входе в аппку появился тот анонс на весь экран, то ли в пятницу, то ли на выходных.
Конкретных цифр курса в анонсе не было,
но всьо равно обидно по итогу.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 тра, 2024 18:44
при входе в аппку появился тот анонс на весь экран, то ли в пятницу, то ли на выходных.
Конкретных цифр курса в анонсе не было,
но всьо равно обидно по итогу.
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