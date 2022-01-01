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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 161162163164

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.7 5 29
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
5
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
9
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 18:44

  2XL написав:
flysoulfly написав:а как сегодня с "льготным курсом" прокинули :evil: (фактически)
лохотронщики
А вони десь про це повідомляли, що буде курс дешевше?
при входе в аппку появился тот анонс на весь экран, то ли в пятницу, то ли на выходных.
Конкретных цифр курса в анонсе не было,
:mrgreen:
но всьо равно обидно по итогу.
flysoulfly
 
Повідомлень: 4779
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1613 раз.
Подякували: 265 раз.
 
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  #<1 ... 161162163164
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