при входе в аппку появился тот анонс на весь экран, то ли в пятницу, то ли на выходных.
Конкретных цифр курса в анонсе не было,
но всьо равно обидно по итогу.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 тра, 2024 18:44
при входе в аппку появился тот анонс на весь экран, то ли в пятницу, то ли на выходных.
Конкретных цифр курса в анонсе не было,
но всьо равно обидно по итогу.
Додано: Сер 22 тра, 2024 17:30
Re: Райффайзен Банк
Щоденна вигода та приємні бонуси з карткою АТБ від Райфу. 🍭
Гарантовано отримайте сертифікат номіналом 100 грн в мережі АТБ.😊 Тож поспішайте. 😉
Умови прості:
💳 зробіть від 5 покупок в мережі магазинів АТБ з карткою АТБ від Райфу. І сертифікат - ваш. 👌
📌 Мінімальна сума покупки має бути від 100 грн.
Акція діє з 17.05 по 17.06.2024 року.
І не забувайте про переваги вашої картки:
🆓 безкоштовне обслуговування та зняття готівки у будь-якому банкоматі на території України;
💳 перекази з картки на картку в MyRaif без комісії;
🛒 до 40% вигоди на найпопулярніші товари тижня в магазинах АТБ;
🎁 кешбек до 10% (за умови підключення до програми ЩЕ! в Raiffeisen Online) за такими категоріями:
☕ 2% на кафе та ресторани;
🚆 10% на поїздки в метрополітені на території України;
💊 1,5% в аптеках.
🍰 постійна знижка 5% на понад 700 видів товарів;
🍋 до 01.09.2024 року -5% на покупки в офлайн аптеках мережі Подорожник.
Та багато інших фішок. 😊
Більше про картку АТБ від Райфу ⬇️
Приємних покупок. 💛
Додано: Сер 22 тра, 2024 20:04
Додано: Вів 28 тра, 2024 11:53
На сайті щось немає такої акції
Додано: Вів 28 тра, 2024 14:40
Re: Райффайзен Банк
є інсайди по соц долару на червень від Аваля? щось планується чи не чекати
Додано: Вів 28 тра, 2024 15:23
Ну как бы с февраля - каждый месяц один раз акцию запускали. Но о ней райф сообщает всегда в рассылке накануне. Вряд ли кто обладает подобным инсайдером, потому как вангую что в банке отсутствует "календарь" таких акций, а решение принимается в зависимости от состояния валютной позиции банка и потребности слить какую-то часть валюты по это дело
|